¡Se le dio! El romance que Clovis Nienow intentó cosechar por mucho tiempo con Aleska Génesis en “La casa de los famosos 4″ se concretó fuera del “reality show”.

La modelo y empresaria le abrió las puertas al amor al actor mexicano durante un encuentro que ambos tuvieron en un restaurante en Miami, Florida, donde demostraron su amor y pasión mediante unos besos.

Esta relación se hace oficial luego de semanas en que el también modelo comenzará a mostrar interés por la expareja del reguetonero Nicki Jam en la mansión de “La Jefa” mediante varios acercamientos.

No obstante, Aleska no estaba pendiente al apuesto joven, pues ella tenía los ojos puestos en Christian Estrada, el primer habitante eliminado de la competencia y expareja de Alicia Machado. No obstante, la producción aprovechó esta situación y trajo de vuelta al exfutbolista -vestido de príncipe- para tener una velada romántica con la ahora quinta finalista del programa televisivo previo al Día de San Valentín.

Sin embargo, ese candente encuentro quedó en nada, dado que Estrada salió de la casa sin tener comunicación con la barquisimetana, por lo que Nienow aprovechó el momento para continuar su conquista.

A pesar de que ambos excompetidores compartieron mucho y tuvieron gran conexión, nunca llegaron a concretar algo dentro de la producción. Sin embargo, al finalizar el programa, estos no pudieron ocultar sus sentimientos mutuos y se abrazaron fuertemente, según captaron las cámaras de “La mesa caliente”.

Ahora, Aleska y Clovis no tienen miedo de mostrar su amor, lucir vestimenta coordinada y compartir sus aventuras juntos, algo que han disfrutado muchos fans, incluso acuñandoles a la pareja el nombre de “Cloveska”.

Por su parte, Clovis continúa participando de varias producciones de Telemundo tras su salida del “reality show”. Incluso, varios reportes destacan que este pudiera formar parte del espacio mañanero “Hoy Día”.