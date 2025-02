Con mucha fe y positivo. Así se encuentra el comediante puertorriqueño Carlos Merced quien desde hace varias semanas se encuentra recluído en un hospital de Kissimmee debido a un diagnóstico de cáncer en los pulmones y el hígado.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, Merced dio detalles de su tratamiento y pidió a sus seguidores oración para lograr superar esta etapa de su condición.

“Decidí hacer este video para agradecer el apoyo que estoy recibiendo de muchos de ustedes. Gracias por esos mensajes tan bonitos que me llegan al corazón. Gracias por esos abrazos virtuales que me envían. No tienen idea de cuanto bien me hacen. Les pido que continuen orando. Yo tengo mucha fe de que voy a salir de esta. Al momento estoy respondiendo muy bien a los tratamientos de los antibióticos... un diurético que me estaba causando unos mareos tremendos ya también lo quitaron, y ahora estamos esperando por unos resultados que se enviaron a California para saber el próximo paso. Ya hoy también reanudo la quimioterapia por pastillas, así que yo les digo, pues, que sigan orando para que Dios lo haga otra vez. Y a los que deseen cooperar lo pueden hacer a través del 407-552-9870 para ATH móvil... pero lo más importante es que oren. Y si desean comprar mi libro, está en todas las librerías en Puerto Rico acá en Kissimmee también o en carlosmerced.com. Gracias una vez más porque siempre que pedimos oración ustedes responden. Yo estoy feliz, yo estoy contento, yo estoy confiado, como siempre, con fe, con el amor de ustedes y el amor de Dios y con buen humor. Así que Dios me los bendiga. Quería pasar por aquí para agradecer... Les envio un abrazo... un abrazo apretao”.

El pasado 30 de enero, el comediante fue hospitalizado por falta de respiración. “Mi estado de salud había mejorado notablemente. (Pero) me hospitalizaron la semana pasada por falta de respiración, pero regresé anoche (jueves, 30 de enero) al hospital con los mismos síntomas y estoy recluido nuevamente”, explicó Merced a El Nuevo Día a través un mensaje de correo electrónico, pues tenía afectadas las cuerdas vocales debido a un medicamento que estaba tomando. “Ahora toca continuar con el nuevo tratamiento de quimioterapia que recién comencé y esperar los resultados a través de varios estudios”, señaló.

No es la primera vez que Merced enfrenta un cuadro de salud comprometido. En 2010 sufrió una cirrosis avanzada en el hígado, por lo que recibió un trasplante de ese órgano ese mismo año. En 2021, fue diagnosticado con cáncer en el hígado, el cual estaba en remisión desde ese año. En 2022 fue diagnosticado con cáncer en el pulmón izquierdo, del cual celebró su recuperación en enero del 2023. Merced también recibió un trasplante de riñón en 2019.

Todo este proceso de su condición, y la forma en que lo ha enfrentado, lo recoge en su libro “Pasa de todo... pero todo pasa”.

Carlos Merced, quien reside en Orlando, Florida, junto con su familia, es muy querido en Puerto Rico por sus trabajos en teatro y en programas de televisión como “Entrando por la cocina” y el “Kiosko Budweiser”, entre otros.