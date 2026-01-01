Algunos se tiraron la tela, otros decidieron irse por lo tradicional, varias celebridades puertorriqueñas recibieron el año 2026 compartiendo ese momento especial con sus seguidores en las redes sociales.

Figuras destacadas del entretenimiento nacional se unieron a sus seres queridos para darle fin al 2025 y arrancar de lleno con el Año Nuevo con mucho estilo, optimismo y amor.

Primera Hora te comparte lo que hicieron algunos de ellos para darle comienzo a la nueva vuelta al Sol del planeta Tierra.

Daddy Yankee

El cantante Daddy Yankee recibió el Año Nuevo por todo lo alto en la gran fiesta de Nochevieja en Distrito T-Mobile, donde miles presenciaron la intervención de Puerto Rico en el “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”.

“Gracias por tanto amor y cariño durante tantos años. Estoy y estaré muy agradecido con todos ustedes. Que Dios los bendiga mucho hoy y siempre”, escribió el exponente urbano, quien llegó vestido de blanco a la celebración.

Maripily

La empresaria Maripily Rivera despidió el 2025 con mucha elegancia, al lucir un sensual vestido de noche negro del diseñador Carlos Alberto, acompañado con el arreglo personal de Makeup by Louis Ernest.

Raymond Arrieta

El comediante Raymond Arrieta decidió irse más “relax” a compartir que despidió el año con su mascota, Mía. "Estoy seguro que este año ella me amará igual …claro, poco a poco. Feliz Año a todos. ¡Bendiciones!“, escribió el también presentador de ”Día a día".

Normando Valentín

El periodista Normando Valentín compartió que tuvo una “pequeña escapada” para compartir los últimos días del 2025 con su hija y yerno.

Madison Anderson Berríos

La exreina de belleza Madison Anderson Berríos sacó el glamur a pasear en su más reciente sesión fotográfica, donde aprovechó para decirle adiós al 2025 con seguridad. “¡Termino el 2025 agradecida por las victorias personales y profesionales que han marcado este año! Sin duda, uno de mis años favoritos 🥹🙏🏼🪽 y las personas que lo han hecho tan significativo. 🦋 ¡Os deseo a todos un 2026 increíble!“, escribió la virreina de Miss Universe 2019.

Ada Monzón

La meteoróloga Ada Monzón recibió el 2026 en un junte familiar que compartió en sus redes sociales. La comunicadora científica aprovechó la publicación para desearle a sus seguidores un año que tenga “nuevas oportunidades para innovar y crecer”. "Que este sea un buen año para nuevas iniciativas y proyectos, y que tu brillo, conocimiento y acciones iluminen la vida de múltiples personas“, destacó la boricua.