¡Dijo que sí! La presentadora de televisión, Ivonne Orsini, está más enamorada que nunca tras ser comprometida por su pareja, Christian Ravelo, quien le propuso matrimonio acompañado de sus dos hijos.

“El amor se VIVE no siempre se publica, pero hoy comparto que estos tres “hombres” que me han robado el corazón, se confabularon para proponerme matrimonio. Les dije que sí, para seguir siendo una familia por SIEMPRE! Te Amo”, escribió la animadora del programa Viva la tarde (WAPA-TV) en una publicación que compartió en las redes sociales.

Esta precisa semana, en entrevista con Primera Hora, Orsini relató lo especial que era su relación con los hijos de su novio.

PUBLICIDAD

“Ellos comparten mucho con papá, así que estoy con ellos mucho tiempo y por fortuna, mi pareja me ha dado mi espacio para poder adentrarme, no como su madre, porque tienen a su mamá, pero sí es una posición que las que vivimos esta experiencia, me pueden entender, porque no lo imaginé, no lo pensé, y no lo podía haber dicho de esta manera si no lo hubiese vivido, porque no tienes el rol de mamá, pero tienes el mismo cariño como madre”, mencionó.