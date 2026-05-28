El periodista David Reyes Vázquez fue escogido por la Junta de Directores de WIPR como presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, tras anunciarse la renuncia del actual presidente, Luis Rodríguez Díaz, quien decidió dejar el puesto de cara a una posible candidatura política.

La renuncia de Rodríguez será efectiva el 31 de mayo, se informó en un comunicado.

Reyes, quien ha fungido como periodista en WIPR durante más de 40 años, fue nombrado vicepresidente de la Corporación en abril del año pasado. A pesar del nombramiento ejecutivo, continuó desempeñándose como ancla de los espacios noticiosos del canal.

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Además de anunciar sus intenciones de buscar un puesto electivo, en el comunicado se resaltaron algunos logros de Rodríguez durante su gestión al frente del canal.

Ente estos, la firma de un acuerdo con WAPA Televisión para transmitir parte de la programación de WIPR en la plataforma WAPA+, además del lanzamiento en conjunto con el DDEC de “El Ascenso Empresarial”, una nueva propuesta televisiva dirigida a apoyar, orientar y visibilizar el talento empresarial puertorriqueño.

El saliente presidente de la Corporación Pública aprovechó para agradecer a la Junta de Directores y a su equipo de trabajo por haber trabajado mano a mano con él durante su presidencia, y al gobierno de Jenniffer González Colón por la confianza depositada en su liderazgo.

“Me siento orgulloso del trabajo realizado junto a empleados, productores, talentos, técnicos, periodistas y colaboradores que diariamente entregan lo mejor de si para mantener viva Ia misión de los medios públicos”, sostuvo.

“Estoy convencido de que la corporación continuará evolucionando y fortaleciendo su misión de servicio público”, añadió.