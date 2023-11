La estrella del reguetón, el puertorriqueño Daddy Yankee, publicó esta tarde en sus redes sociales un conmovedor mensaje póstumo a su “hermano”, el exponente urbano Alexio “La Bruja”.

El artista falleció este martes a sus 34 años.

“Hermano, gracias por tu amistad. El legado en silencio que dejaste en mí, será para toda la vida. Porque cada vez que hablábamos, sin darte cuenta, eras tú quien me sanabas con tu testimonio y valentía. De la manera que luchaste, verte con una sonrisa hasta el final allí en el hospital, me enseñaron mucho a cómo afrontar las pruebas que atravesamos en esta vida. Nunca te quejaste, te vi con la mejor actitud, Siempre en DRIVE! pal frente pase lo que pase! Eso me llevo de ti, ese gran ejemplo que puedo compartir con el mundo. Tenía tantas ganas que salieras en tarima conmigo en el Choli pero ahora estás en el mejor escenario del universo, frente a la presencia de Jesús. Me da paz que tu alma se fue salva. Mis oraciones para su familia, amigos y seguidores que te querían de todo corazón ❤️. Descansa en paz!!,” escribió Daddy Yanjee en sus redes socuales. El escrito culminó con un emoji de una paloma y un corazón roto.

De acuerdo con publicaciones previas en Primera Hora, el intérprete tuvo un diagnóstico de cáncer de mama en el 2017.

Para entonces inició un agresivo tratamiento de quimioterapias, puesto que el tumor se le encontró en etapa avanzada.

Alexio, natural de Carolina, logró colaboraciones con figuras reconocidas como Daddy Yankee, Anuel AA, Nicky Jam, Zion, Ozuna, Farruko, De La Ghetto y Ñengo Flow, a lo largo de su carrera.

Su último mensaje en redes sociales se publicó el pasado 6 de septiembre, donde compartió un retrato suyo diciendo que era “siempre natural. COMO LOS DESASTRES”.