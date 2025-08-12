La estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo y su pareja, la modelo e influencer española Georgina Rodríguez, anunciaron el lunes que se casarán tras casi 10 años de relación y con dos hijos biológicos en común, parte de una familia de cinco niños.

Georgina, que también es argentina, compartió imágenes del anillo con un gran diamante que Cristiano le regaló para dar el siguiente paso en su relación.

A pesar de que los detalles sobre el anillo de compromiso no han sido revelados, expertos consultados por la revista ¡HOLA! estiman que su valor podría rondar los $6 millones, o incluso más, dependiendo de la pureza de los diamantes y los detalles de la sortija, que incluye pequeños diamantes alrededor.

La historia de amor entre Cristiano y Georgina comenzó a finales de 2016, cuando se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid, donde Georgina trabajaba como asistente de ventas. Fue un flechazo inmediato, confirmado luego en un evento de moda.

En enero de 2017 hicieron pública su relación en la gala FIFA The Best Awards, donde Cristiano fue reconocido como el mejor jugador del año.

Actualmente, la pareja conforma una gran familia con cinco hijos, entre ellos el hijo mayor de Cristiano, cuya madre no ha sido revelada públicamente; los mellizos Eva y Mateo, nacidos a través de vientre de alquiler; y Alana Martina y Bella Esmeralda, frutos de su relación.

Bella Esmeralda nació en 2022 junto a un hermano gemelo que, lamentablemente, falleció durante el parto.

Hoy residen en Arabia Saudita, donde Cristiano es una de las estrellas del Al-Nassr, con un salario anual estimado en $200 millones.