¡Se suma una nueva controversia en la saga judicial!

El exponente urbano Ramón Luis Ayala presentó una nueva demanda en el Tribunal Federal en que alega que su exesposa Mireddys González Castellanos busca impedirle usar determinadas marcas como “Daddy Yankee” y “DY” para asuntos comerciales.

El artista, a través de su representación legal, presentó dos recursos en la corte a meses que González Castellanos enviara el pasado 24 de julio una orden de cese y desista en utilizar los nombres y siglas antes mencionadas, así como “El Cangri”, “The Big Boss”, y hasta “Síkiri”. Según la demandada, la misiva surge por presuntas violaciones a la Ley Lanham, o la ley de marcas federal, así como pedirle que retire las solicitudes de registros que realizó en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

“Ayala y El Cartel interponen esta acción de sentencia declaratoria con el fin de que este Tribunal determine que el uso por parte de Ayala de las marcas ‘Daddy Yankee’ y ‘DY’ es totalmente lícito, ya que cualquier derecho de propiedad que El Cartel pudiera tener sobre dichas marcas cesó tras la disolución de El Cartel y, en consecuencia, se transfirió legalmente a Ayala”, lee la moción presentada por los abogados José L. Ramírez Coll, Juan J. Casillas Ayala, Víctor O. Acevedo Hernández y Juan C. Nieves González.

En la misma, el cantante pide “medidas cautelares preliminares y permanentes” contra González en que le prohiba a ella utilizar las marcas, ya que son nombres asociados a su carrera artística, y el impedir su uso provocaría un “daño irreparable” a su trayectoria de más de 30 años.

“Si Ayala no puede promocionarse a sí mismo y su música bajo los nombres con los que se le ha conocido a lo largo de sus décadas de carrera artística, esto provocará inevitablemente confusión entre sus seguidores y el público en general, lo que pondrá en peligro su carrera artística″, sostiene la demanda, donde también piden el pago de todos los costos y honorarios de abogados en que hayan incurrido en este litigio, así como cualquier otra compensación disponible que el foro considere “justo y adecuado”.