Mireddys González, exesposa del reguetonero Daddy Yankee, reapareció públicamente este martes a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje cargado de fe y fortaleza espiritual, en medio del proceso legal que enfrenta con el artista puertorriqueño tras anunciarse su divorcio.

La empresaria, madre de dos de los hijos del artista, publicó una imagen desde una iglesia y la acompañó con una reflexión que muchos interpretaron como una muestra de resiliencia personal.

“La soledad, cuando se vive en comunión con DIOS, no es destrucción: es fuego que refina, agua que limpia y mano que pule. El tiempo no tiene poder de sanar; solo DIOS es quien sana”, escribió González.

Además, agradeció a quienes le han enviado mensajes de apoyo durante este momento difícil:

“Gracias a tod@s los que diariamente sacan de su tiempo para enviarme mensajes de fortaleza y fe que hoy por hoy me ayudan a seguir adelante durante todo el proceso. Un día a la vez. Los quiero”.

La publicación recibió cientos de comentarios, entre ellos el de la coreógrafa y animadora Juliana Ortiz, quien destacó la entereza de González:

“No estás sola, tienes un batallón de personas que te admiran y te quieren muchísimo. Además, cuentas con la inmensa bendición de Dios. Estás más bella que nunca. Tienes un brillo en el rostro que irradia paz y serenidad, una luz que transmite calma y sosiego”.

Aunque González ha optado por mantenerse discreta desde que se conoció su separación de Daddy Yankee, esta publicación parece enviar un claro mensaje de que está enfocada en su bienestar emocional y espiritual, contando con el respaldo de sus seguidores.