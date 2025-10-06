El exponente urbano puertorriqueño Daddy Yankee fue homenajeado el sábado por la Global Gift Foundation en Mónaco en el marco de la Global Gift Gala.

El artista recibió el Global Gift Humanitarian Award en reconocimiento “a más de dos décadas de impacto, compromiso social y labor filantrópica que han dejado huella en miles de personas alrededor del mundo”, según describe el comunicado de prensa.

Durante el evento también se le rindió homenaje a la actriz y activista Eva Longoria, madrina de la fundación.

El reconocimiento destacó la trayectoria del “Big Boss” no solo como uno de los pioneros del reguetón “y figura influyente en la cultura global, sino también por su constante apoyo a proyectos sociales, comunidades desfavorecidas y programas educativos que impulsan las oportunidades para las nuevas generaciones”.

Entre las iniciativas de DY a lo largo de su trayectoria se incluyen utilizar “su plataforma para promover causas sociales, primero lo hizo a través de su Fundación Corazón Guerrero, y más recientemente la Daddy’s House Foundation, enfocadas en la educación, la alimentación infantil, la reconstrucción de comunidades y el desarrollo de jóvenes líderes en Puerto Rico y América Latina”, detalla el escrito de prensa.

Además, ha sido parte del American Red Cross Celebrity Cabinet por más de una década y a través de su carrera ha contribuido con las causas de organizaciones como Feeding América, Make a Wish y Habitat for Humanity. A esto se suman su participación en múltiples iniciativas internacionales para visibilizar “el poder transformador de la música como vehículo de cambio social”.

Durante su mensaje de agradecimiento en el evento que se celebró en el Hotel de París en Montecarlo, el artista rememoró los inicios de su labor social y compartió una reflexión sobre el verdadero significado de servir.

“Hace veinte años, cuando comenzó la Fundación Daddy’s House, la visión era sencilla: alimentar a los niños que tenían hambre. No solo con comida para su cuerpo, sino con esperanza para su futuro. Cada plato servido fue siempre más que una comida, fue un mensaje a cada niño para hacerlo sentir amado y que Dios tiene un plan para su vida”, expresó DY tras recibir el galardón.

“Este reconocimiento no me pertenece solo a mí. Es de todas las mujeres que integran el equipo de trabajo de Daddy’s House, de los voluntarios que, en todos los esfuerzos, han entregado su tiempo y de la comunidad que ha abrazado nuestra misión. Pertenece a cada niño que ha sonreído después de una comida caliente, porque su alegría es la verdadera recompensa. Esta noche vemos una pequeña cosecha de lo que la perseverancia en el amor puede lograr” agregó el artista en su mensaje.

La Global Gift Foundation, fundada por la actriz, empresaria y filántropa española, María Bravo, reconoce anualmente a personalidades que, más allá de su éxito profesional, demuestran un compromiso genuino con la humanidad y la equidad social. La gala reunió a filántropos, celebridades y líderes mundiales con el fin de recaudar fondos para programas de impacto global.

Junto a Bravo, la actriz Eva Longoria Bastón es la embajadora de honor de la fundación y anfitriona de sus eventos. También es la madrina de honor de Casa Ángeles, un proyecto propio de la fundación.

En el evento participaron la cantante francesa Vitaa y la princesa Estefanía de Monaco, entre otros.