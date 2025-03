El cantante, compositor y productor discográfico, Daddy Yankee fue el invitado sorpresa en un evento llamado ‘A Pesar de Todo Fest’, que se llevó a cabo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.

Allí aprovechó para contar su experiencia cercana a la muerte, en medio de uno de sus conciertos en Cali, el cantante puertorriqueño sufrió un infarto.

22 Fotos El "Big Boss" cerró el domingo su último show con el anuncio de haber aceptado a Jesús en su corazón.

"Yo no sabía que era hipertenso, que padecía de la presión y ese día a punto de treparme en la tarima, por poco me da un infarto. Así que casi faltando y yo sabiendo que estaba a punto de morir, le dije al señor que si me levantaba de aquí le prometía que le iba a servir, y por eso estoy aquí esta noche porque cumplí mi promesa“, dijo Daddy Yankee.

“Yo sabía que tenía un llamado y Dios me apretó el botón y aprendí que si no te sirvo ya sé lo que va a pasar. Ahora la historia está cambiando porque Jesús está en mi corazón. (...) En Cristo hay renovación, en Cristo hay vida“, indicó.

Cabe destacar que esta jornada reunió a más de 20,000 personas en un acto de fe, solidaridad y música, con el propósito de ayudar a 250,000 personas en situación de vulnerabilidad. Para finalizar, Daddy Yankee agradeció a Colombia por la oportunidad de recibirlo como predicardor.