En un nuevo giro en el notorio pleito legal sobre las corporaciones El Cartel Records y Los Cangri Inc., Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, radicó este miércoles una moción que responde a la que presentó anoche su exesposa Mireddys González Castellanos.

En el documento de siete páginas al que este medio tuvo acceso, la representación legal de Daddy Yankee, compuesta por los licenciados Carlos Díaz Olivo, Heileen Colberg Birriel y Anabelle Torres Colberg, pide que se dé por terminado el proceso judicial en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. También, que se elimine de la moción de réplica de Mireddys un lenguaje impugnado por los abogados. Esto no altera la demanda de $250 millones que el artista radicó a principios de marzo contra su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeicha, en el Tribunal de Carolina.

“La parte demandada, una vez más, mal utiliza y abusa de los procedimientos judiciales para convertir sus inmeritorios escritos jurídicos en plataforma para circular a los medios de comunicación y obtener así cubierta a sus injurias y vejámenes contra la persona del demandante Ramón Ayala Rodríguez, Daddy Yankee”, expresa el documento sometido esta mañana. “En lo que luce ser un montaje producto de la acción concertada y coordinada de las demandadas Mireddys y Ayeicha Gonzalez Castellanos con el Sr. Rafael (Raphy) Pina - en el escrito de Réplica de las primeras {SUMAC 151] - no se presenta una argumentación judicial veraz ni seria, sino 2 un espectáculo público, dirigido a confundir y esconder la verdad y así compensar sus reveses judiciales”, prosigue el inicio de la moción.

Por su parte, en su moción de réplica, Mireddys señaló al cantante, mediante sus abogados Roberto Alonso Santiago y Mariel Colón Miró, de intentar “desviar la atención” sobre no cumplir con lo dictado por el juez Anthony Cuevas Ramos, de que el artista entregue un informe mensual sobre todo asunto financiero, “así como todo acceso a documentación que así lo determine como parte de las actividades comerciales de las corporaciones”. Los abogados de Daddy Yankee criticaron que se utilice este foro para sus planteamientos.

“La parte demandada, en utilización impropia de los procesos judiciales para adelantar su estrategia mediática contra el demandante, presenta una moción en calidad de Réplica, en donde cual si fuera un escrito de Demanda, presenta relatos de supuestos hechos y reclamaciones de remedios contra Sr. Ayala Rodríguez”, detalla el documento. “Si la parte demandada tiene alguna reclamación contra el demandante por su desempeño como nuevo administrador de las corporaciones, incluyendo supuestos incumplimiento de obligaciones informativas, no es en este pleito - en el que ya hay sentencia final y firme - donde corresponde dilucidarlo”.

En la demanda presentada en el Tribunal de Carolina, el equipo legal de Daddy Yankee aseguró en un recurso de 23 páginas que su reclamo se debe a las codemandadas tomaron decisiones perjudiciales mientras administraban las corporaciones El Cartel Records y Los Cangri Inc., “ocasionando daños severos a éstas por sus imposturas”. En la moción de esta mañana, reiteraron que lo nuevo sobre el caso se siga en el foro de Carolina. “Por tratarse de asuntos que no están incluidos en los remedios comprendidos en la Demanda y solicitud de remedios interdictal objeto y razón de ser de este litigio, cualquier asunto de índole fiduciaria debe atenderse y resolverse en otro pleito”, expusieron. “Esta parte presentó un caso separado ante otra Sala del Tribunal de Primera Instancia, donde se reclaman remedios por violaciones fiduciarias de las aquí demandadas. Por consiguiente, cualquier reclamo sobre estos asuntos, no es en este foro donde corresponde dilucidarse”.

Al final del documento, los abogados del cantante insistieron en que se dé por concluido el pleito en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. “Se solicita respetuosamente del Honorable Tribunal declare terminado los procesos de este pleito y disponga que cualquier reclamación que las partes tengan o pudieran tener entre sí y sobre la operación y desempeño de funciones corporativas se atienda y presente en un pleito o pleitos separados”, expone. “Así también, se solicita que se ordene el desglose de la Réplica presentada por la parte demandada por introducir evidencia al expediente judicial de manera indebida e irregular, con intención de viciar el proceso y mal utilizar los procesos judiciales con fines mediáticos indebidos”.

Una fuente reveló a Primera Hora que, al momento de esta publicación, las mociones presentadas anoche y esta mañana no se harían públicas hasta tanto fuera atendidas por el juez y autorizadas para su publicación.

Daddy Yankee y Mireddys González se divorciaron el mes pasado en una vista que se llevó a cabo ante la jueza Eva Soto Castelló, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina.

El pleito legal por el control de los sellos discográficos inició en diciembre de 2024, luego de que el artista se percatara de que ambas, entonces administradoras de las corporaciones, realizaran sin consultar una transacción bancaria que sumaba $100 millones.