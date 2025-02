Daddy Yankee y su esposa Mireddys González Castellanos ponen punto final a su matrimonio de más de 29 años por diferencias irreparables, confirmó Primera Hora.

23 Fotos Los rumores de separación comenzaron en octubre del 2023, cuando trascendió que dejaron de seguirse en las redes sociales.

La separación se hizo final y final horas luego que la entonces pareja participara de una vista de divorcio se llevó a cabo ante la jueza Eva Soto Castelló, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina.

Fuentes de este medio aseguraron que, a pesar de que ya se encontraban en la expectativa de recibir la sentencia a tempranas horas de la mañana, una moción de la parte demandada dilató el proceso.

PUBLICIDAD

En horas de la tarde, la entonces manejadora del “Cangri” publicó una imagen en las historias de su cuenta oficial de Instagram con un mensaje escrito donde da a entender que cerró este capítulo de su vida de casi tres décadas.

“Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO, cuando moría por decir Sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que HOY SOY”, lee la publicación.

Este proceso, que comenzó el pasado mes de enero, surge al momento en que la entonces pareja sigue enfrentada por una controversia por el control de las corporaciones El Cartel Records y El Cangri, Inc., que hasta principios de este año, manejaba González.

28 Fotos Hasta hace unos meses, era una de las parejas más solidas de la industria musical.

La separación se trata de una situación distinta a la controversia legal del intérprete de “Gasolina” contra su entonces pareja y su cuñada por el control de los sellos discográficos inició en diciembre de 2024, luego de que el artista se percatara de que ambas, entonces administradoras de las corporaciones, realizaran sin consultar una transacción bancaria que sumaba $100 millones.