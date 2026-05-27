El exponente urbano Daddy Yankee compartió un emotivo mensaje dedicado a su hijo Jeremy Ayala González con motivo de su cumpleaños, destacando el orgullo que siente por el hombre y profesional en el que se ha convertido.

A través de sus redes sociales, el artista expresó palabras de agradecimiento y bendición hacia su único hijo varón, quien ha seguido una carrera dentro de la industria musical como productor.

“Le doy gracias a Dios que estás con salud, con vida y cumpliendo tus sueños. Estoy orgulloso del hombre que eres”, escribió el intérprete de “Gasolina”.

El cantante también acompañó el mensaje con un pasaje bíblico de Números 6:24-26: “Jehová te bendiga y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti… y ponga en ti paz”.

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Jeremy Ayala, de 28 años, ha desarrollado su carrera en la música alejándose parcialmente de los reflectores públicos que rodean a su padre, una de las figuras más influyentes del reguetón a nivel mundial.

Daddy Yankee también es padre de Yamilette y Jesaaely. Jeremy y Jesaaely son producto de su matrimonio con su exesposa Mireddys González.

La publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores del artista, quienes destacaron el lado familiar y espiritual del cantante puertorriqueño.