Raphy Pina y Mireddys González Castellanos, exesposa del cantante Daddy Yankee, pidieron recientemente que se desestime la demanda federal que presentó el artista y su empresa, Los Cangris Inc. por presunto robo de regalías alegando que la misma no cumple con los elementos requeridos bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (o el RICO Act).

El abogado Roberto Sueiro, quien representa a la expareja del reguetonero, informó en entrevista con el programa “Lo Sé Todo” (Wapa TV) que la moción le solicita al magistrado que, conforme a lo expuesto en la controversia legal, no existe “causa ni acción” en contra de su cliente.

“Él era el que tomaba todas las determinaciones. Mireddys estaba ahí para seguir las instrucciones de él. Ella administraba, y tenía una posición en la corporación, pero quien tomaba todas las decisiones, quien negociaba, quien hacía todos los movimientos, quien verdaderamente llevaba el barco es el señor Ayala”, sostuvo Sueiro, quien hizo referencia sobre el presunto poder que tenía el intérprete de “Gasolina” previo a asumir el control de las corporaciones musicales en 20 de diciembre de 2024.

“El papel aguanta lo que le pongan. Él busco unos abogados, se diseñó esto, y dijo: ‘ven aca, ¿y cómo podemos crear un caso de RICO en contra de A, B, y C?’“, indicó el también productor musical, manifestando que la demanda radicada a finales de noviembre de 2025, donde la parte demandante alega que hay un ”ataque coordinado" en su contra por casi una década, se trata de una acción “frívola”.

“Verdaderamente, es una acción que describe otra maniobra de Daddy Yankee para tratar de retrasar y para tratar de que Mireddys ceda en cuanto a su 50 porciento de lo que son los activos de la masa ganancial, y eso es todo lo que se está buscando con esta demanda”, espresó el letrado.

