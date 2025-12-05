La Fiscalía federal no mostró oposición a que el productor de música urbana, Rafael “Raphy” Pina Nieves, se mude de Miami a Puerto Rico para terminar de cumplir el periodo de tres años de libertad supervisada que se le impuso por un caso de ley de armas.

La contestación se emitió para cumplir la fecha límite que estableció el juez federal Francisco Besosa para evaluar una petición que hizo el convicto para modificar las condiciones de su libertad supervisada.

El reclamo de Pina Nieves ocurrió el pasado 20 de noviembre, pero no fue hasta principios de esta semana que trascendió el interés del empresario de mudarse a la Isla. Se dio a conocer en una contestación del oficial de probatoria, Emmanuel Maldonado.

PUBLICIDAD

En su respuesta, la Fiscalía federal reiteró que el pedido de Pina Nieves es cambiar su dirección de residencia.

“El 1 de diciembre de 2025, el Oficial de Libertad Condicional Emmanuel Maldonado informó al Tribunal que se realizó una inspección domiciliaria de la residencia ubicada en la dirección propuesta y que no se observaron problemas ni inquietudes relacionados con la supervisión durante dicha inspección. Por tal razón, la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos informó que no tenía objeciones ni preocupaciones con la solicitud del acusado para reubicarse y ser supervisado en el Distrito de Puerto Rico”, indica la moción presentada por la fiscal federal María L. Montañez Concepción .

Añade que “los Estados Unidos no tienen, en este momento, información que contradiga la evaluación de la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos. Dado que la Oficina de Libertad Condicional no tiene objeción a la solicitud del acusado y no se ha identificado ninguna preocupación, los Estados Unidos no tienen objeción a la solicitud del acusado para reubicarse y ser supervisado en el Distrito de Puerto Rico en la dirección propuesta”.

Faltaría que el juez federal determine si se modifica o no las condiciones de libertad supervisada. La determinación podría conllevar a que Pina Nieves se mude desde Miami, donde vive con la familia que ha formado junto a la cantante de música urbana Natti Natasha.

Este proceso de solicitud de mudanza a Puerto Rico ocurre en momentos en que Pina Nieves es señalado en una demanda federal radicada por el reguetonero Daddy Yankee por supuestamente llevar un esquema para apropiarse ilegalmente de las regalías y derechos editoriales de decenas de canciones suya y de otros artistas por más de una década. En la demanda también figuran la exesposa del cantante, Mireddys González, así como los abogados Edwin Prado y Andrés Coll.

PUBLICIDAD

Esta es la primera petición de modificación de la libertad supervisada que solicita el productor, tras haber sido acusado por una violación federal de la Ley de Armas y haber cumplido dos años y dos meses en prisión. Este terminó su pena de cárcel el 20 de julio de 2024 y desde, entonces, está bajo un periodo de probatoria de tres años.

Pina Nieves fue juzgado en el 2022 por dos cargos de poseer un arma, que se suponía no tuviera por ser un convicto federal. En una apelación al Primer Circuito de Boston se le eliminó uno de los cargos. Aun así, tuvo que cumplir el periodo de prisión impuesto por el juez Besosa de 41 meses de prisión, que por las bonificaciones que alcanzó se le redujo a dos años y dos meses. Lo hizo en la cárcel de mediana seguridad FCI Butner Medium II, en Carolina del Norte.