El productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves, quien reside con su compañera sentimental y cantante de música urbana, Natti Natasha en una mansión en Miami, Florida, desea mudarse a Puerto Rico.

La información trascendió en una “moción de cumplimiento” que presentó el oficial de probatoria, Emmanuel Maldonado, ante un pedido que realizó Pina Nieves a finales del pasado mes para que el juez federal Francisco Besosa modifique sus condiciones de libertad supervisada.

En la moción del productor no se exponía qué cambios buscaba. No obstante, el oficial de probatoria reveló que no se opone a que Pina Nieves se mude a Puerto Rico. Fue más lejos al establecer que ya saben dónde el productor musical vivirá y no tienen problema con la dirección.

Al dirigirse al juez, Maldonado explicó que “el 20 de noviembre de 2025 su señoría ordenó a la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos que respondiera a la solicitud del señor Rafael Pina Nieves de reubicarse nuevamente en el Distrito de Puerto Rico. El 25 de noviembre de 2025, el suscrito realizó una inspección de la vivienda ubicada en la dirección propuesta. No se observaron problemas ni inquietudes de supervisión durante la inspección. Por tanto, la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos no tiene objeciones ni inquietudes con respecto a la solicitud del señor Rafael Pina Nieves de reubicarse y ser supervisado en el Distrito de Puerto Rico”.

En ninguna parte del escrito se expone si la mudanza será con su familia, quien recientemente se agrandó con la llegada de su segunda hija junto a Natti Natasha, Dominique Isabelle.

La moción de cumplimiento fue presentada ayer, lunes. Todavía falta la respuesta que a bien tenga que dar la Fiscalía federal sobre el pedido de Pina Nieves para modificar su libertad supervisada. Tienen hasta este próximo jueves para someter su postura, antes de que el juez federal Besosa tome una determinación.

Esta fue la primera petición de modificación de la libertad supervisada que solicita, tras haber sido acusado por una violación federal de la Ley de Armas y haber cumplido dos años y dos meses en prisión. Este terminó su pena de cárcel el 20 de julio de 2024 y desde, entonces, está bajo un periodo de probatoria de tres años.

Pina Nieves fue juzgado en el 2022 por dos cargos de poseer un arma, que se suponía no tuviera por ser un convicto federal. En una apelación al Primer Circuito de Boston se le eliminó uno de los cargos. Aun así, tuvo que cumplir el periodo de prisión impuesto por el juez Besosa de 41 meses de prisión, que por las bonificaciones que alcanzó se le redujo a dos años y dos meses. Lo hizo en la cárcel de mediana seguridad FCI Butner Medium II, en Carolina del Norte.

Esta revelación de la mudanza a Puerto Rico surge a días de que se conociera que el cantante Daddy Yankee lo demandó por supuestamente llevar un esquema para apropiarse ilegalmente de las regalías y derechos editoriales de decenas de canciones suya y de otros artistas por más de una década. En la demanda también figuran la exesposa del cantante, Mireddys González, así como los abogados Edwin Prado y Andrés Coll.