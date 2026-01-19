Jesaaelys Ayala, hija del famoso intérprete urbano puertorriqueño Daddy Yankee, utilizó las redes sociales para compartir un emotivo mensaje de cumpleaños para su mamá, Mireddys González. A través del escrito, resaltó su admiración hacia ella como “mujer fuerte, admirable y llena de amor”.

La también creadora de contenido publicó un video en el que comparte imágenes de momentos especiales junto a su madre, incluyendo la celebración del cumpleaños número 50 el año pasado.

“Felicidades al amor de mi vida”, comenzó su mensaje. “Qué bendición poder celebrar un año más contigo. Te amo más de lo que las palabras pueden explicar. Eres una mujer fuerte, admirable y llena de amor. Gracias por todo lo que eres y por todo lo que me has enseñado. Siempre voy a agradecer la mujer que eres y el ejemplo que me das cada día. Todo lo bueno que soy lleva un pedacito de ti. Tenerte como mamá es uno de los regalos más grandes de mi vida!”, agregó.

Tras el divorcio de sus padres, Jesaaelys se ha mantenido vocal en cuanto a su apoyo hacia González. De hecho, contrajo matrimonio en octubre de 2025 y decidió no invitar a su padre a la ceremonia. Dentro de las imágenes que compartió de su boda, figura la de Mireddys González, quien al parecer, caminó con ella hasta el altar, rompiendo con la tradición de que sea el padre quien entrega a la novia.

Aunque anunciaron la separación en 2024, fue el 18 de febrero del 2025 cuando se oficializó el divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González tras una relación de casi tres décadas. Al momento, ambos mantienen pleitos legales relacionados con asuntos administrativos de las empresas El Cartel Records y Los Cangri, entre otros asuntos.