El cantante Daddy Yankee sorprendió hoy, martes, al arrancar el nuevo año con el lanzamiento de su nuevo tema “ABCD” junto al rapero cristiano Alex Zurdo.

Tras su presentación de cierre de año desde Puerto Rico en la transmisión de Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve por ABC, el ícono global de la música lanzó el video de su nuevo sencillo, que forma parte del más reciente álbum, Lamento en baile, que también incluye los números como “Sonríele” y la salsa urbana “Jezabel y Judas”, ambos acompañados de sus respectivos videos musicales.

Cabe destacar que “ABCD” es la única colaboración del álbum, convirtiéndose en un momento especial dentro de este proyecto.

La canción busca transmitir un poderoso mensaje enfocado en el regreso a los valores esenciales, la reflexión personal y una vida con propósito, reafirmando el compromiso del conocido “Big Boss” de crear música que inspire y genere un impacto positivo en las personas.

El video musical oficial de “ABCD”, filmado en su totalidad en Puerto Rico, amplifica el mensaje del tema, al tiempo que le rinde homenaje a la isla, que continúa siendo un ancla creativa y espiritual para el intérprete.

El video musical de “ABCD” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Puedes verlo aquí: