Jessaelys Ayala González, hija del cantante urbano Daddy Yankee, reveló esta tarde que está embarazada.

La maquilladora e influencer compartió el acontecimiento en un emotivo video donde muestra que su vientre ya está en crecimiento, todo en la compañía de su esposo, Carlos Olmo.

En los visuales, la creadora de contenido reveló que espera a su primer bebé en agosto de 2026.

“Un poquito de ti y un poquito de mí”, escribió Ayala, quien es hija del intérprete de “Gasolina” junto a su exesposa, Mireddys González Castellanos.

“Una promesa de Dios”, apuntaló la joven.

La noticia aparece luego que Ayala González sorprendiera a sus seguidores que contrajo matrimonio con Olmo en una ceremonia privada junto a familiares el pasado mes de octubre, donde el “Big Boss” no formó parte de los invitados.

Esta tambien se produce en momentos en que la misma influencer dio a conocer que perdió una criatura el año pasado, justo antes de su enlace nupcial.

“Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes. Esperamos el momento correcto para hacerlo, porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable”, anotó.