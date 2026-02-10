El pasado 8 de febrero, el cantante puertorriqueño Bad Bunny convirtió el campo del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, en una representación simbólica de la cultura latina durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que contó no solo con la participación de artistas invitados, sino también de figuras destacadas de la industria del entretenimiento.

Aunque la presentación de casi 14 minutos revivió el amor y la fraternidad entre los países del continente americano, las redes sociales se convirtieron en un entorno más hostil ante la reacción de Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, quien calificó a Benito como el máximo exponente de la isla.

PUBLICIDAD

La enorme ola de críticas que recibió la mujer en su cuenta de Instagram surgió luego de que ella publicara algunas historias destacando su orgullo por compartir la misma nacionalidad del cantante.

Sin embargo, lo que más enojo generó entre los usuarios de la plataforma fue el mensaje que dejó junto a un video de Bad Bunny en medio de su presentación en el Super Bowl LX.

“El mejor artista que ha dado Puerto Rico. Olvídate, que quedamos en una pieza”, fueron las palabras con las que Ayala describió el momento, mientras de fondo el cantante caminaba por el campo cargando la bandera de su país en la espalda.

Además, agradeció a su madre la oportunidad de haber nacido en la isla, lo que para muchos dejó claro que la relación con su padre sigue siendo bastante tensa.

Fans defienden a Daddy Yankee

A pesar de que Ayala no volvió a referirse a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, el tema abrió un debate en redes sociales que dividió la opinión pública entre quienes consideran a Daddy Yankee un pilar fundamental del género urbano y aquellos que creen que es hora de avanzar con nuevos exponentes.

“Odia a tu papá todo lo que quieras, pero Daddy Yankee es el número uno y el único que sigue dando reguetón. Te duela o no, es así”, escribió una joven en la sección de comentarios de la publicación.

Por su parte, otras personas destacaron que, si bien el cantante fue el pionero en su momento, ya no figura en la misma categoría que Bad Bunny: “También tengo +30, pero no podemos vivir de la nostalgia. Actualmente, Benito es el mayor exponente, les guste o no”.

Algunos internautas, en cambio, subrayaron la actitud de Jesaaelys Ayala, argumentando que la distancia con su progenitor no puede hacerle olvidar que este fue uno de los artistas que logró colocar el reguetón en el mapa.