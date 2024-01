El actor ecuatoriano, Danilo Carrera, protagonistas de telenovelas como “El amor invencible”, “Hijas de la luna”, entre otras, aseguró que Ricky Martin loquería conocer, pero rechazó ese encuentro porque “no juega en esa liga”.

El también presentador dijo en el podcast “Morfi” que el artista boricua lo empezó a seguir en Instagram y luego lo dejó de seguir: “Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo”.

“Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga”, afirmó. También expresó que desde pequeño escuchaba sus canciones y era fanático del intérprete de “La mordidita”.

El artista, de 35 años, dijo que en su momento mucha gente le comentó que Ricky lo había seguido en redes sociales y él respondía: “Obvio me va a seguir, yo soy el target del man”.

Al finalizar, Carrera expresó su admiración por el futbolista Cristiano Ronaldo y su arrepentimiento por no haberle solicitado una fotografía cuando tuvo la oportunidad de conocerlo.