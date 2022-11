El amor le sonríe a plenitud.

Entre tímidas carcajadas y un brillo en la mirada, la exreina de belleza puertorriqueña Dayanara Torres presume la felicidad que vive desde que el productor brasileño Marcelo Gama tocó su corazón.

“Estamos bien contentos. Ya va casi 2 años felices, contenta. Estoy viviendo una etapa diferente a la que vivía antes, porque mis hijos están fuera de mi casa ya estudiando, ya se graduaron. Es otra etapa”, mencionó la madre de Cristian y Ryan, producto de su pasada relación con el cantautor Marc Anthony.

“Digo, gracias también a Dios, que hice todo como temprano. Gané Miss Universo a los 18. Tuve a mis hijos tempranito, y ahora se van. Todavía estoy joven”, prosiguió con entusiasmo Miss Universe 1993 en un aparte con este medio durante la presentación de la exhibición Princess Diana Accredited Access, a la que le da voz en español, y que se muestra en The Mall of San Juan de martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

“Ahora, disfrutando de este momento hermoso en mi vida, donde estoy feliz, estoy enamorada, estoy contenta”, reiteró entre risas, y compartió lo que admira del también director de televisión.

“Lo conocí hace 5 años cuando estaba haciendo Mira quién baila”, rememoró la empresaria natural de Toa Alta, quien reside en Miami, Florida. “Me fascina que es una persona enfocada, sería, chistoso cuando tiene que ser chistoso, con ese misterio de esas personas así, calladitas, misteriosas. Pero lo más que me gusta de él es que él me quiere hacer brillar, o sea, él me quiere ver brillar. Él no me corta alas. ‘Mira, haz tal cosa’, siempre está empujándome a que brille, y eso es algo que jamás... había vivido antes”, confesó con un énfasis marcado.

Como parte del tiempo juntos, en agosto la también modelo visitó Puerto Rico y le mostró a su enamorado parajes turísticos de su tierra natal, además del pueblo en que creció.

La risueña modelo compartió con este medio las cualidades que son importantes en una relación de pareja.

“Es importante que se apoyen el uno al otro, que se motiven, pasarlo bien”, manifestó pensativa. “Ahora estamos disfrutando el momento. Viajar. Hacer cosas que siempre hemos querido, porque hace poco perdí a una amiga de la nada, de una enfermedad que apareció y en meses se me fue, y dijimos ‘¿sabes qué?, la vida es un ratito’. Estamos aprovechando, viviendo el momento con la familia, pasando tiempo de calidad, que es el más importante”, reflexionó, y aclaró que por ahora no han dado el paso de convivir bajo un mismo techo. “Por ahora estoy contenta”, reiteró.

A su vez, manifestó su complacencia en la interacción de Gama con Cristian y Ryan.

“Se llevan superbién con él también, y (brinda) muchos momentos de calidad, si son juegos de soccer… Se involucra y yo creo que esa es la gran diferencia”, mencionó, y habló sobre su decisión de dejar Los Ángeles, California.

“Él es de Miami y todo mi trabajo ha sido en Miami”, afirmó. “Me gusta. No sabía si me iba a gustar. Sabía que era lo ideal porque los niños ya no estaban. Me quedé sola en Los Ángeles”, dijo sobre el hecho de que su hijo mayor estudia en Parsons School of Design Nueva York. Ryan, quien ha mostrado interés como ingeniero de sonido, está en una pausa para decidir si continúa estudios en Nueva York o Miami, según reveló su orgullosa madre.

“Estoy aprendiendo a ser yo nuevamente porque de repente, ‘¿qué voy a hacer ahora que no tengo que guiar para ninguna escuela, ni hacer proyectos?’”, reveló entre risas. “Fue un momento difícil al principio, pero igual siempre he entendido que ellos también tienen que volar y hacer sus cosas”, analizó sobre sus retoños. “Se me hace difícil si cuando los llamo por teléfono no me contestan… Me tienen que contestar porque uno como madre se preocupa y quiero acostarme a dormir”, confesó entre risas. “Quiero saber que están bien”.

Participa en exhibición sobre la Princesa Diana

La también empresaria está de paso por Puerto Rico como parte de su participación en la exhibición Princess Diana Accredited Access, que se ha presentado en inglés en Estados Unidos y Canadá, pero que el público local podrá escuchar en español en la voz de la exreina de belleza.

“Me honra ser parte de este proyecto. Me llena mucho de orgullo”, dijo con relación a la iniciativa a cargo de Mr and Mrs Entertainment, de los productores José “Pompi” Vallejo y Shirley Rodríguez.

La muestra ofrece un recorrido visual y auditivo sobre historias exclusivas que marcaron la trayectoria de Diana Spencer, quien en 1981 contrajo nupcias con el príncipe Carlos de Inglaterra, primogénito de la reina Isabel II y entonces heredero de la corona británica. Además de su vida en la realeza, el espectador tendrá la oportunidad de conocer un poco más sobre su experiencia de la maternidad, su sentido de la moda y su compromiso comunitario, entre otros aspectos de “Lady Di”, quien se divorció en 1996 del ahora rey. La Princesa de Gales falleció a sus 36 años el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París, Francia.

“Siempre admiré su elegancia, su humildad”, resaltó pensativa. “Cuando hice la narración, cada cosa que yo decía, cada foto, me hacía todavía quererla más porque hay muchas historias que tú no sabes sobre una foto que a lo mejor conoces, pero cuando voy a hacer la historia de cómo pasó (del momento en que le tomaron la imagen), qué fue lo que vivió, qué era lo que estaba pasando en ese momento, todo lo que estaba sufriendo, más me enamoré de su personalidad”, confesó.

A su vez, el visitante podrá tomarse fotos en las estaciones que recrean famosas estampas de la ciudad de Londres, como el Palacio de Buckingham, las emblemáticas cabinas telefónicas y con maniquíes que simulan los soldados de la Guardia Real Inglesa, entre otros.

Los boletos están a la venta a través de Ticketera.