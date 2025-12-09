El inicio de esta semana tomó un giro inesperado en el programa matutino de Enrique Santos cuando Dayanara Torres, usualmente la chispa alegre del espacio, no pudo contener la emoción al abordar la muerte del legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier.

Lo que comenzó como un segmento de actualidad terminó convirtiéndose en un momento profundamente personal para la ex Miss Universo, cuya conexión con la salsa y con el fundador de El Gran Combo de Puerto Rico está ligada a los recuerdos más entrañables de su infancia y de su padre.

La también actriz y figura boricua no pudo contener las lágrimas al recordar al legendario músico, fallecido el sábado 7 de diciembre a los 99 años, según confirmó el abogado de la familia Ithier, Víctor Rivera.

Con su partida, para muchos se va un siglo de música que marcó la cultura caribeña y llevó al mundo éxitos como “Jala Jala”, “Me Liberé” y “Un Verano en Nueva York”.

Durante el programa se proyectaron imágenes de Dayanara compartiendo escenario con la orquesta, un recuerdo que conmovió profundamente al equipo y, en especial, a la ex reina de belleza.

Entre lágrimas, Torres explicó que la noticia la tocó de manera personal, no solo por su admiración hacia Ithier, sino por lo que su música significó en su relación con su padre.

“Este día, escuchando… ¡uy, me dio cosita!”, dijo antes de quebrarse. Santos intentó reconfortarla: “Son muchos recuerdos”. Ella, con los ojos llenos de emoción, respondió: “Sí, de mi papá”.

Recordó que junto a él aprendió a bailar salsa y evocó cómo su padre la bailaba “suavecito”, siempre mirando a su madre. El momento, acompañado de las imágenes de Dayanara bailando con El Gran Combo, terminó por desbordarla.

Más tarde, Torres recurrió a sus redes sociales para despedirse del maestro Ithier con un mensaje lleno de gratitud y nostalgia. Allí destacó cómo la salsa marcó su infancia y su vida, y cómo canciones como “La Loma del Tamarindo” mantienen vivo el recuerdo de su padre.

“Gracias, maestro Ithier, por tanto. Su música seguirá siendo mi abrazo, mi recuerdo y mi alegría. Que descanse en paz”, escribió la artista, sumándose así a las múltiples voces que lamentan la partida de una de las figuras más importantes de la salsa.