La exreina de belleza Dayanara Torres confesó no sentirse complacida con el traje típico con el que representó a Puerto Rico en esta categoría durante su paso por el certamen de Miss Universe en 1993. Para entonces, se escogió como tema la pelea de gallos.

Durante una de las intervenciones del espacio radial “El Enrique Santos Show”, donde labora como copresentadora, Dayanara reveló que hubiera preferido otro tema.

“Yo era una pelea de gallos”, expuso al repasar sus memorias en el evento en el que logró el cetro como Miss Universe. “Yo no sé por qué, ese fue mi ‘national costume’, yo no entiendo por qué…”, expuso con cierto asombro.

A la pregunta de “a quién se le ocurre” tomar este tipo de decisión, Miss Universe 1993 dejó claro que no tuvo que ver con la determinación. “Obviamente, no a mí, pero en ese tiempo, yo hacía lo que me decían”, dijo. “Ahí yo no tuve qué decir”, aseguró, y analizó que si “fuese por mí, yo decía, qué se yo, ‘la perla del Caribe’, algo del mar”.

De vez, hizo referencia al traje con el que Zashely Alicea representó a Puerto Rico en el certamen reciente, en Tailandia, inspirado en el zumbador. El vestido fue creado y confeccionado por el diseñador Joshuan Aponte.

“Mira el traje típico de Puerto Rico, fue espectacular, y ella haciendo ballet, se robó el show. Puerto Rico se robó el show toda la noche, ‘by the way’, pero yo hubiese escogido otra cosa, pero no una pelea de gallos”, enfatizó.