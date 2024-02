Dayanara Torres sorprendió a su hijo mayor Cristian Muñiz en su cumpleaños, para lo que emprendió un viaje de 19 horas desde Madrid hasta Los Ángeles, con una escala en Miami.

La querendona boricua compartió el emotivo encuentro en su cuenta de Instagram. Cristian, hijo del cantante Marc Anthony, cumplió 23 años.

¡Te amo mi Cristian de mi vida! Qué rico poderte abrazar en tu cumpleaños. You do give the best hugs ever! (¡Das los mejores abrazos!) ¡Feliz de ver tu nueva vida y pasar tiempo juntos! You fill me with so much happiness, I’m so proud of you and the brilliant young man you have become (Me llenas de tanta felicidad, estoy muy orgullosa de ti y del brillante joven en el que te has convertido). Eres puro corazón, mi cantito de pan... My favorite older son! (¡Mi hijo mayor favorito!)”, expresó Dayanara.

La Miss Universe 1993 se encontraba en Madrid, España, como embajadora del Team Bella Puerto Rico, el grupo que representó a la Isla en la competencia de pádel Hexagon Cup.