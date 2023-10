La presentadora y exreina de belleza puertorriqueña Dayanara Torres está de cumpleaños hoy y presume con gran orgullo sentirse más “fuerte y decidida” en esta etapa.

Desde temprano, Dayanara ha compartido en sus stories de las redes sociales secuencias de felicitaciones por motivo de su cumpleaños número 49. A su vez, compartió un post en el que viste un sensual vestido rojo, el que modela con un amplia sonrisa y una pieza de ajedrez.

“Happy Birthday to Me 💃🏻! Una Nueva Vuelta al Sol más Fuerte y Decidida. This New Chapter of My Life is called: “My Turn””, escribió Miss Universe 1993.

PUBLICIDAD

El mensaje, que al momento supera los 12 mil “me gusta”, provocó una avalancha de felicitaciones que incluyen figuras del entretenimiento. Uno de ellos vino de Karla Monroig. “Happy bday cookie!! Que Dios continúe bendiciéndote con amor, salud, sabiduría y abundancia. Mereces todo lo bueno y bonito que estás viviendo. Sigue siendo TU que ese es tu Súper Poder! It’s Your turn!! Te adoro”, escribió.

Adamari López se sumó a los mensajes de felicitación. “Happy Bday hermosa! Que todo lo que desee tu corazón y sea para bien se haga realidad”. La cantante Jeimy Osorio le expresó: " ¡Feliz Cumpleaños belleza atómica! Que sigan llegando bendiciones a tu vida! Todo el amor para ti!”.

62 Fotos La Miss Universo 1993 sorprendió con un cambio de look.

La presentadora, quien colabora en El Gordo y la Flaca (Univision), ha manifestado en numerosas ocasiones sentirse en una etapa de plenitud en la que abraza lo mejor de cada vivencia. Continuamente comparte su orgullo por los logros de sus hijos, Cristian y Ryan Muñiz. Uno de los más recientes fue el anuncio de su debut como modelo del menor. “Mi Baby Ryan @ry_muniz_torres ¡Qué orgullosa me siento de ti... y qué lindo corazón tienes! El primero de muchos proyectos hermosos. Te Amo”, publicó sobre la ejecutoria de su hijo.