Celebrar el cumpleaños de Matt LeBlanc es, inevitablemente, celebrar a Joey Tribbiani. El carismático actor que nos hizo reír durante una década en Friends festejó un año más de vida el 25 de julio, llegando a los 59 años.

Aunque hoy es una figura querida de la televisión, su camino al estrellato no fue una alfombra roja. De hecho, estuvo a solo unas horas y un ridículo tropezón de no formar parte de la popular serie.

La crisis de los 11 dólares

En 1994 Matt estaba completamente en la ruina. Su única gran oportunidad era presentarse a su última audición para Friends. Al revisar su cuenta bancaria, descubrió que su saldo total era de apenas 11 dólares.

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Estaba tan corto de dinero que, si no conseguía ese trabajo, se habría visto obligado a dejar la actuación para siempre o a pasar hambre severa.

“Tenía exactamente 11 dólares en mi cuenta bancaria cuando me dieron el papel. Cuando me tomaron las fotos promocionales, me dijeron: ‘Uno de tus dientes es un poco más largo que el otro’. Fui a una farmacia, compré un paquete de limas de uñas de tres dólares y me limé el diente yo mismo porque no tenía dinero para un dentista”, dijo LeBlanc en el programa The Tonight Show.

La noche antes de su audición final con los ejecutivos de la cadena NBC, los nervios le ganaron. Decidió salir a tomar un trago con un amigo para relajarse. Al regresar al apartamento, Matt tropezó, perdió el equilibrio y cayó de cara directamente contra el borde de un inodoro. El golpe le arrancó un pedazo de piel de la nariz, dejándole una costra enorme y roja justo en el centro del rostro a pocas horas del casting más importante de su vida.

Inspiró a Joey Tribbiani

Al presentarse al casting al día siguiente, los productores se horrorizaron al ver su rostro. En lugar de inventar alguna mentira o excusa, Matt miró a los creadores y les dijo la verdad: “Me emborraché, me caí y me pegué de cara contra el borde del inodoro”.

A Marta Kauffman y David Crane (creadores de la serie) les hizo tanta gracia su honestidad y su torpeza natural que decidieron que esa esencia encajaba perfectamente con la personalidad de Joey. Esa vulnerabilidad le otorgó el papel.

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En otras entrevistas, el actor ha contado sobre la emoción de su primer pago. Cuando el elenco recibió su primer cheque de pago, las prioridades de Matt demostraron de dónde venía. Mientras que su compañera Courteney Cox (Monica) corrió a comprarse un coche de lujo, LeBlanc se mantuvo fiel a su realidad previa: fue a un restaurante y se compró una cena caliente.

Aquel actor que no tenía ni para comer terminó la serie en 2004 ganando 1 millón de dólares por episodio, sumando más de 22 millones por temporada. Hoy en día, gracias a las regalías por las repeticiones de la serie a nivel mundial, sigue recibiendo cerca de 20 millones de dólares anuales.