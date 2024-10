Este miércoles por la tarde el mundo de la música quedó en shock, al conocerse la muerte del cantante británico, Liam James Payne, de 31 años, y quien había pertenecido a la banda británica One Direction. El artista estaba en la Argentina para ver a su excompañero, Niall Horan. Hasta el momento, trascendió que se cayó del tercer piso de un hotel ubicado Costa Rica 6092, en Palermo.

11 Fotos El ex One Direction murió después de caer del tercer piso de un hotel.

El personal policial de la Comisaria N°14 se dirigió al hotel por un llamado al 911, al ser informados sobre un hombre agresivo que podría haber estado bajo efectos de drogas o alcohol. Una vez en el lugar, el SAME constató la muerte del artista. Se investiga si se trató de un suicidio.

Alberto Crescenti: “El cuerpo presentaba lesiones gravísimas”

Minutos más tarde, Alberto Crescenti, titular del SAME, dialogó con LN+ y dio detalles al respecto. “Lamentablemente, a las 17.04 ingresa un llamado al sistema 911 hacia el 107 por una persona caída a un patio interior de este hotel en Palermo. A las 17.11 llegó la ambulancia, pero cuando arribó el equipo, este hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida. Lesiones gravísimas a raíz de la caída que sufre aproximadamente de unos tres pisos, que son unos 14 metros”, introdujo.

Luego añadió: “El equipo no pudo hacer absolutamente nada. No hubo reanimación porque se constató que había fallecido. Todo el cuerpo presentaba lesiones gravísimas”.

En cuanto a la suposición de cómo cayó, el jefe del SAME indicó: “Eso habría que esperar la pericia correspondiente. No me quiero adelantar y no quiero dar nada por sentado, pericia y autopsia. Está trabajando ya el fiscal y la Policía de la Ciudad. Nosotros, lamentablemente, podemos dar certeza del fallecimiento porque el equipo accedió al pasaporte correspondiente con nombre y apellido”.

El caso está bajo la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N.º 14 a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi.

Quién era Liam Payne

Liam James Payne era cantante y compositor británico. Había nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su salto a la fama fue gracias a su participación en la boy band One Direction, la cual formó junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, en 2010.

La banda creció a pasos agigantados con el lanzamiento de sus cinco discos Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four.230 (2014) y Made in the AM (2015). Sin embargo, Malik se retiró del grupo en 2015 y a finales de ese año, tras la publicación de su último material, la banda comenzó una pausa indefinida.

En cuanto a Payne, comenzó su carrera como solista a mediados del 2016 con canciones como Strip that down, Get Low, Bedroom floor, entre otros. En agosto el cantante había cancelado su gira por Sudamérica debido a problemas de salud. En este marco, tenía programado un show en la Argentina el 9 de septiembre pero, debido a una grave infección en su riñón, se tomó un descanso para preservar su estado de salud.

Este miércoles 16 de octubre se dio a conocer su muerte en Buenos Aires.