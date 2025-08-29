La animadora y locutora Deddie Romero se las cantó al influencer Jesús Sánchez, mejor conocido en las redes sociales como “Jesús Nation” quien la tildó de señora cafre a traves de un programa de radio y las redes sociales.

Fue en el programa de “PR en Vivo”, que se transmite a través de TeleOnce, que la también cantante le contestó a Jesus Nation.

“Yo no le contesté a esta persona a través de las redes sociales porque simplemente yo no te voy a dar el gusto de pasarte mis followers que te triplican a ti... número uno. Número dos yo te contesté porque tú le estabas a tirando a una reina, a una Miss Universe que puso el nombre de Puerto Rico en alto y número dos que es mujer”, comenzó diciendo Romero en su descarga.

PUBLICIDAD

La también locutora le cuestionó su argumento de que el reguetón lo que hace es generar violencia en el País y que la sociadad está violenta por culpa de ese género musical.

“Tú lo que haces es fomentar la violencia en contra de las mujeres en un lugar que tenemos más de 29 feminicidios donde hombres como tú se expresan así de las mujeres, maltratan a las mujeres”, siguió diciendo la antes conocida como “La salserita”.

“Así que sabes qué, yo no te voy a dar la pauta, si tú quieres pensar lo que quieres pensar de mi, no me importa porque para mi tu no eres nadie, ok, gracias, dijo antes de despedirse con una gran sonrisa.

La reacción de Romero surge luego de Jesús Nation la llamara cafre tras esta defender a Zuleyka Rivera de unas expresiones que él también hizo sobre su forms de bailar en el concierto de Bad Bunny.

“Le voy a decir algo a Deddie Romero, ella es otra cafre que hace cafrerías en la television nacional aquí. Se pasa perreando, se pasa bailando, haciendo la ridícula en la television. Muchas veces ha hecho el ridículo en la televisión... y esa es mi descarga hacia esta señora que es otra cafre que hace el ridículo en television nacional”, dijo Jesus Nation en un programa radial.