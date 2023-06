Radiante de felicidad, la presentadora y cantante Deddie Romero contrajo matrimonio con Richard Báez en la tarde de hoy en una ceremonia en la Fundación Luis Muñoz Marín, en San Juan.

La locutora de la emisora La X y su prometido se dieron el sí en una boda íntima, ante familiares y amigos. La presentadora del programa PR en vivo (TeleOnce) optó por un vestido dorado del diseñador Gustavo Arango. Mientras tanto, la etiqueta del novio estuvo a cargo del diseñador José Raúl.

Deddie Romero y Richard Báez se dieron el sí en una íntima ceremonia rodeada de familiares y amigos cercanos. ( Suministrada )

La también madre de Didi y Samuel -quienes fueron la dama y caballero de honor de la ceremonia matrimonial- desfiló junto a su hermano, Radames Romero, y su séquito, que estuvo compuesto por Sonya Cortés, Edna Méndez, Noelia Mercadal, Sonia Colón como sus damas, y los caballeros, que fueron Edwin Torres, Ali Warrington, Noel Torrez y Héctor Vallejo.

PUBLICIDAD

Deddie Romero manifestó que conoció a Richard Báez hace muchos años a través de la hermana de su ahora esposo, pero no fue hasta hace cerca de cinco años que la amistad se transformó en una relación de pareja. ( Suministrada )

Además, la comunicadora Milly Cangiano tuvo el rol de “Flower Girl”, mientras que los padrinos de la boda fueron Widaliz Romero y Jorge Rosado. Por otro lado, Nayeli Báez tuvo la responsabilidad de portar los anillos.

En cuenta regresiva para el enlace nupcial, la hija de la veterana percusionista y directora musical Sonia López se mantuvo activa en las redes sociales compartiendo visuales de los preparativos, así como la despedida de soltera que le hicieron sus compañeros del programa PR en vivo.

Deddie Romero optó por un vestido dorado del diseñador Gustavo Arango, mientras que Richard Báez lució un traje de etiqueta del modisto José Raúl. ( Suministrada )

En entrevista con Primera Hora en abril, la artista manifestó que ambos se conocen hace muchos años a través de la hermana de Báez, pero no fue hasta hace cerca de cinco años que la amistad se transformó en una relación de pareja. La propuesta de matrimonio se dio el año pasado mientras disfrutaban de un viaje en Venecia, Italia.

“En un momento en que la gente no se quiere casar creo que va a ser un mensaje bien positivo, decirle a la gente que vamos a darle la oportunidad al amor y al matrimonio. ¿Por qué tenemos que tener tanto miedo al compromiso? La realidad es que la gente no se quiere casar por miedo al compromiso; la gente no quiere dar de su espacio, la gente no quiere dejar de ser y creo que hay que darle la oportunidad al amor”, expresó entonces.