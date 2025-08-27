Lo siguen dando todo en la radio, en la televisión, en el cine, en el teatro y hasta en redes sociales. Deddie y Didi Romero se gozan sus triunfos, cumpliendo sueños juntas como madre e hija en el mundo del entretenimiento.

Las artistas tuvieron la oportunidad de reflexionar cómo han crecido a lo largo de la pasada década, mientras continúan dándole forma a sus carreras profesionales bajo el lente público, a la misma vez que sacan de su tiempo para compartir el tiempo y construir recuerdos gratos.

“Mami siempre me ha dado mucha experiencia de cómo funciona la industria del entretenimiento y ahora puedo aportar lo que yo he aprendido con ella”, destacó Didi en entrevista telefónica con Primera Hora, al resaltar que viviendo en Nueva York y hacer su debut en Broadway con el musical “Six”, nunca se olvida unas de las lecciones más importantes que le dio su mama: aprender a decir “no”.

“Mami me enseñó que tú puedes ser una buena persona y también trazar una línea y establecer respeto, y no es necesariamente tú pedir respeto o decir que no hacia algo que te incomoda te hace una diva; por el contrario, eso te hace más humano. Y no es necesario decirle que sí a todo para llegar a triunfar”, manifestó la joven de 26 años.

“Puedes decir que no y puedes hacer ‘supernice’, superhumilde y vas a caer bien. Y admito que cuando era más joven y mami me enseñaba esas cosas se me hacía más difícil entenderlo, pero ahora lo que ella me da es un ‘reminder’ ”, añadió.

Deddie, por su lado, no le ha sorprendido ver a Didi sobresalir, ya sea desde las tablas en Estados Unidos y su natal Puerto Rico, en una serie de televisión como “Gina Yei” en Disney Plus, o sacando su lado “gamer” en TikTok, pues asegura que su hija demostró poseer algo más poderoso que su don en los escenarios.

“El ‘show business’, sobre todo en Broadway, no necesariamente tiene que ver con talento, es caer en el momento perfecto, con el proyecto perfecto, empezar a darte a conocer ante los distintos productores. Yo sabía que ella tenía todo el talento del mundo, pero algo importante sobre Didi es que ella es una persona disciplinada y en este momento eso es sumamente importante, porque mucha gente prefiere trabajar con una persona disciplinada que con alguien que tenga todo el talento del mundo y no tenga ese compromiso”, sostuvo la copresentadora de “PR en Vivo” de TeleOnce.

“Yo sabía que para ella iba a ser fácil llegar al éxito, aunque sé que es un proceso complicado y largo, así que me siento sumamente orgullosa”, agregó.

La también cantante y locutora de “El relajo matutino” de La-X FM destacó que a través de las experiencias aprendidas por ella pudo enseñarle a Didi que no es obligatorio probar tu valor ante los demás, ni “tener que caerle bien a la gente”.

“La gente te va a querer por quien tú eres. Siempre te van a criticar, siempre te van a amar y siempre te van a aplaudir. Así que, teniendo claros esos tres términos, tienes que hacer lo que te haga feliz. Habrá momentos que te soliciten algo que no te haga feliz, sea por las razones que sean, y no tienes que hacerlo para complacer a los demás”, reiteró Deddie.

Juntas en campaña publicitaria de Seguros Múltiples

Y mientras reflexionan sobre sus éxitos, el dúo también celebra su debut publicitario con la nueva campaña “A renovar juntas”, de la Cooperativa de Seguros Múltiples.

Las artistas se unen por primera vez en la promoción que busca informar al público sobre cómo completar el formulario del Seguro de Responsabilidad Obligatorio a través de momentos cotidianos que viven madre e hija.

Didi y Deddie Romero se juntan en la nueva campaña de la aseguradora que busca orientar al público sobre cómo renovar sus marbetes de una manera fácil y amigable. ( Suministrada )

“Esto me parece algo significativo, porque es justo lo que podría pasar en cualquier relación de madre e hija con la cuestión digital. A los muchachos se les hace más fácil manejar los celulares y las aplicaciones digitales y uno, quizás, tarda un poquito más en agarrarlo”, expresó Deddie, quien sostuvo que los escenarios que se exponen en las viñetas son experiencias “bastante reales” que pueden vivir los jóvenes, como los no tan jóvenes, al momento de renovar sus marbetes.

Didi, por su lado, se mostró risueña en compartir el set con su progenitora en el corte comercial, donde resaltó que pudo compartirle consejos a su madre para darlo todo frente a las cámaras

“Estar en el ‘set’ con mami fue algo gracioso, porque ella me hacía preguntas como, ‘mira, ¿qué van a grabar ahora?’ o ‘¿cómo se ve eso?’... Y yo le daba la mano diciendo: ‘Mami, esto es un ‘close-up’ tuyo, solamente se va a ver mi hombro’ “, recordó la también guionista.

Para Deddie fue una experiencia “interesante” ver a su retoño lucir como pez en el agua, así como ver las diferencias de trabajar en un espacio cinematográfico y uno televisivo.

“Ya vi que lo que se hace en televisión en un dos por tres, acá era algo más complejo”, aseguró. “Lo más importante aquí fue que más que actuar disfrutamos compartir juntas”, puntualizó, con su característico sentido de humor.

La presencia de Sonia López

Las artistas aseguran que pese a disfrutar los frutos que siguen cosechando en el mundo del espectáculo, la memoria de su madre y abuela, Sonia López, sigue más viva que nunca tras su fallecimiento en abril del año pasado.

Para Didi, la llamada “Reina de las Congas” todavía representa un símbolo de perseverancia y fortaleza, hasta en los momentos más difíciles de la vida.

“Algo que abuela siempre nos enseñó es que hay que seguir. Ella puso una vara bien alta y hay que cumplirla sí o sí, y siempre lo hemos hecho”, resaltó la joven, quien resaltó que la percusionista “siempre será un ícono, una leyenda”.

Didi aseguró que este año vivió un momento emotivo cuando revivió el rol de “Nina” en el musical “In The Heights” desde Broadway Sacramento, ya que al personaje, similar a ella en la vida real, le tocó afrontar la pérdida de su abuela, Claudia.

“Ese fue el último musical que vio abuela, en el Choliseo. Así que asumir este rol fue algo muy intenso, pero en vez de pensar que esta muerte fue una pérdida decidí pensar en honor y lo mejor fue celebrarla”, resaltó.

Deddie, entretanto, deja claro que su madre todavía está presente en su vida de diversas formas.

“Es complicado. Uno piensa en ella todos los días. En mi casa, en el tercer piso, le hicimos un pequeño homenaje a ella con muchas fotos, muchos premios; forré esas paredes con recuerdos de ella. Así que todas las mañanas, subo a las perras, la veo y la saludo, es un proceso emocional”, indicó.

No obstante, la animadora aseguró que la artista, donde quiera que esté, se continúa encargando de que cada uno de sus hijos y nietos continúen convirtiendo sueños y aspiraciones inconclusas en una realidad. Uno de esos momentos fue volver a reconectar con sus hermanas, Sonia Palmira y Widalys Romero, quienes hoy la ayudan a administrar la National Talent Academy.

“Cada vez que me pasa algo bueno, digo: ‘Esto fue mami’, porque en muchas ocasiones decía que iba a dejar la escuela porque la falta de tiempo. Así que mami me las puso en el camino, ella siempre está presente para que me ayudaran”, destacó.