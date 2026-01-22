El rapero Tekashi 6ix9ine desmintió los rumores que circularon en redes sociales sobre su supuesta muerte en prisión, luego de publicar un video grabado desde su celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

En la grabación, difundida el martes 21 de enero de 2026, el artista se mostró en buen estado de salud y negó implícitamente las versiones que aseguraban que había sido apuñalado y asesinado.

En el video,Tekashi aparece vistiendo el uniforme naranja característico de las cárceles federales.

Durante la grabación, el rapero se muestra utilizando su teléfono celular mientras juega en una aplicación de apuestas en línea y conversa con otra persona que aparentemente lo graba.

PUBLICIDAD

El artista acompañó el video con el mensaje: “Estos tres meses pasan volando. Estoy retrocediendo en el tiempo a la carrera de Rick Ross, ¿alguien quiere algo?”, en referencia al juego que estaba utilizando.

Con estas imágenes, el rapero dejó claro que se encuentra con vida y que los rumores difundidos en plataformas digitales son falsos.

La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron el video con mensajes de apoyo y bromas relacionadas con los rumores.

Entre los comentarios destacados se leyeron frases como “No estaba muerto, estaba de parranda” y “Dios te proteja de todo rumor malo”.

Hasta el momento no se han reportado incidentes oficiales dentro del centro penitenciario que confirmen algún ataque contra el artista, y las autoridades no han emitido comunicados sobre un supuesto altercado.

Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, cumple actualmente una condena de tres meses de prisión en Nueva York.

El rapero fue sentenciado en diciembre, luego de admitir que agredió a un hombre y que poseía drogas, hechos que derivaron en la violación de la libertad condicional que mantenía tras un proceso judicial previo relacionado con pandillas.

El artista es conocido por su estilo musical agresivo, su imagen llamativa y una trayectoria marcada por múltiples controversias legales y mediáticas, que lo han mantenido en constante exposición pública.