Nueva York. El rapero Tekashi 6ix9ine se está uniendo al depuesto presidente de Venezuela y al hombre acusado de disparar al CEO de United Healthcare en una notoria cárcel federal en la ciudad de Nueva York.

El artista de 29 años, cuyo nombre real es Daniel Hernández, se presentó el martes en el Centro de Detención Metropolitano en su natal Brooklyn para cumplir lo que será su más reciente período tras las rejas.

Llegó hasta las puertas de la cárcel en una van de lujo acompañado por la personalidad de Internet Adin Ross y un equipo de cámaras que transmitió en vivo su entrega a las autoridades.

La instalación es la única cárcel federal en la ciudad de Nueva York, pero es tan problemática que algunos jueces se han negado a enviar personas allí y otros la han descrito como “infierno en la tierra” por sus malas condiciones y violencia constante.

Actualmente alberga al depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, a su esposa Cilia Flores, así como a Luigi Mangione, quien está acusado de matar al director ejecutivo de United Healthcare.

A lo largo de los años, el MDC de Brooklyn ha alojado a otras figuras infames, incluidos los artistas musicales R. Kelly y Sean “Diddy” Combs, y la asociada de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.

Los abogados de Hernández no respondieron de inmediato a correos electrónicos solicitando comentarios el martes, pero han dicho previamente que el rapero espera cumplir su sentencia para poder retomar su carrera musical.

Hernández admitió el año pasado haber agredido a un hombre y poseer drogas, en violación de los términos de su libertad supervisada en un caso relacionado con pandillas.

Fue sentenciado en diciembre a cumplir tres meses más bajo custodia federal. Anteriormente había recibido una sentencia de 45 días en 2024 por violar los términos de su libertad supervisada.

Hernández saltó a la fama con el lanzamiento de su canción “Gummo” en 2017, pero al año siguiente se declaró culpable por su participación con una pandilla violenta de Nueva York, los Nine Trey Gangsta Bloods.

Fue sentenciado a dos años de prisión en 2019, seguidos de cinco años de libertad supervisada por su cooperación en el caso de extorsión contra otros miembros de la pandilla.

Fue liberado de la prisión federal varios meses antes durante el apogeo de la pandemia de COVID-19 en 2020.

La sentencia más reciente de Hernández está relacionada con pequeñas cantidades de cocaína y éxtasis encontradas en su casa de Miami durante una redada policial. Los fiscales dicen que también golpeó a un hombre que se burló de él en un centro comercial de Florida.