La periodista Dianerys Calderón Vázquez reveló anoche que atraviesa un momento difícil, luego de que su madre sufriera un derrame cerebral y fuera hospitalizada en cuidados intensivos, por lo que pidió oraciones por su recuperación.

Según explicó en las redes sociales, esta es la segunda vez que su madre sufre un derrame cerebral. La primera vez, en 2016, logró recuperarse.

“Llevo días con la mente en blanco y un nudo en la garganta. Mi mamá sufrió un segundo derrame cerebral. Esta vez no tan poderoso como el primero que le dio en el 2016 cuando estuvo un mes con sangrado cerebral, pero se siente como volver a ese instante en que el tiempo se detuvo para nosotros como familia”, explicó Calderón Vázquez.

“Su fragilidad me duele, me paraliza, me destroza. Llevamos días en intensivo tratando de normalizar su presión arterial, que ha estado sobre 215. Se ha tornado agresiva y no está ubicada en tiempo y espacio”, indicó.

La reportera de Telemundo confía en que su madre superará este complicado cuadro clínico con la ayuda de la fe.

“Yo solo pido que se active el ejército de oración por mi mamá como ocurrió en el 2016. Eso fue lo que la sanó en aquella ocasión y estoy segura que así será esta vez. En medio de la angustia que siento, me aferro a la Palabra: ‘El Señor está cerca de los quebrantados de corazón’ (Salmos 34:18)”, sostuvo.

Calderón Vázquez se incorporó al equipo de Telenoticias en 2022 y es egresada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

¿Qué es un derrame cerebral?

Un derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular, ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre en el cerebro, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Entre sus síntomas se incluyen adormecimiento repentino del rostro, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o problemas de visión, mareos y dolor de cabeza intenso, entre otros.

Si se sospecha de un derrame cerebral, se debe llamar de inmediato al 9-1-1 o buscar atención médica urgente, ya que puede causar daño grave, discapacidad permanente o incluso la muerte.