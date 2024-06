Luego de su inesperado diagnóstico de cáncer y revelar que fue sometido a una operación, Don Omar acudió nuevamente a las redes sociales para agradecer el apoyo que ha recibido en medio de su complicada situación de salud.

Este miércoles el puertorriqueño dijo que pronto se expresará sobre un “milagro” y anunció que tomará un tiempo de descanso.

“En su momento les contaré de un milagro con premeditación y alevosía. Por ahora gracias por sus oraciones, ya me voy a la casa a descansar”, manifestó el intérprete de Dale Don dale.

Según el periodista Raúl De Molina, Don Omar fue operado de un riñón donde tenía un tumor cancerígeno. Dijo que le extirparon el órgano.

PUBLICIDAD

“Hablando con Don Omar me doy cuenta y me dice él hace unos minutos que a él le quitaron el riñón izquierdo y a mí me quitaron el derecho... William todo lo mejor. Ahora tenemos algo en común, tenemos un solo riñón”, aseguró De Molina.

En su momento les contaré de un milagro con premeditación y alevosía. Por ahora gracias por sus oraciones, ya me voy a la casa a descansar. - Don Omar, reguetonero puertorriqueño

Don Omar reveló su enfermedad el pasado lunes a través de las redes sociales: “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”.

Al día siguiente, el veterano exponente urbano sorprendió con este mensaje: “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”.

14 Fotos Repasamos la carrera del exitoso cantante urbano.

Don Omar, de 46 años, se prepara para regresar a los escenarios en Estados Unidos con la gira de conciertos Don Omar Back to Reggaeton, cuya próxima fecha se pautó para el 7 de agosto en Oakland.

Antes de revelar su enfermedad, el reguetonero hablaba entusiasmado sobre las audiciones para bailarines que se realizaban para sus conciertos.

Hasta el momento, no ha trascendido más información sobre su salud o si harán cambios en sus compromisos artísticos.