La histórica rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar sigue quedando de lado y esto quedó evidenciado en un día especial: el cumpleaños número 50 del “Big Boss”.

A través de sus redes sociales, Don Omar compartió un sentido mensaje de felicitación acompañado de varias fotos donde ambos artistas aparecen juntos sobre el escenario, recordando momentos que marcaron la historia del reguetón.

En la publicación, William Omar Landrón, nombre real de Don Omar, escribió:

“Te celebro por lo que diste, por lo que cambiaste y por lo que hoy proteges. Que los 50 te encuentren así, caminando firme, en paz y completo. Feliz cumpleaños, Raymond”.

PUBLICIDAD

El gesto refleja la admiración que Don Omar ha mostrado a lo largo de los años hacia quien fuera su principal rival dentro del género urbano.

En 2023, cuando Daddy Yankee anunció su retiro para dedicarse al cristianismo, Don Omar destacó su legado musical y la disciplina que siempre lo caracterizó:

“Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música… Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último ‘round’ con tan grandioso adversario. Nos volveremos a ver pronto, pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida King Daddy”.

La cercanía entre ambos también se ha mostrado en los momentos difíciles. En 2024, cuando Don Omar enfrentó un diagnóstico de cáncer, Daddy Yankee le envió palabras de apoyo junto a un versículo bíblico:

“‘Mi señor y Dios, te pedí ayuda, y tú me sanaste’. Salmos 30:2 RVC. Pa’ lante guerrero”.

A lo largo de más de 20 años de carrera, ambos artistas han compartido rivalidades, colaboraciones y giras que transformaron la música urbana. Hoy, la felicitación de Don Omar demuestra que, más allá de la competencia, existe respeto, admiración y una sólida amistad que trasciende los escenarios.