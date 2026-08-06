El día de su trágica muerte el 16 de octubre de 2024, Liam Payne contrató a dos trabajadoras sexuales con quienes tuvo un altercado por el pago de sus servicios, según revelan nuevas declaraciones juradas citadas por el Daily Mail.

El medio británico publicó los testimonios de Aldana Serrano y Lucila Goitea, dos mujeres que estuvieron con el exintegrante de One Direction durante las horas previas a su fallecimiento y quienes describieron los hechos que presenciaron antes de abandonar la habitación del hotel en Buenos Aires, Argentina, donde se hospedaba el cantante.

Según sus declaraciones, ambas llegaron al hotel cerca de las 11:30 de la mañana después de que Liam supuestamente contactara a Aldana Serrano a través de una página de “escorts” (acompañantes). Las mujeres aseguraron que el artista pidió champán para ellas y dos botellas de whisky Johnnie Walker Black Label para él.

PUBLICIDAD

Durante su estancia en la habitación, las testigos afirmaron haber observado un comportamiento errático y señalaron que Payne habría estado consumiendo sustancias.

Tras aproximadamente dos horas, las mujeres solicitaron el pago acordado, unos 5 mil dólares. Sin embargo, Payne les ofreció a cambio un Rolex de oro, pero ellas insistieron en recibir dinero en efectivo.

Según el testimonio, después de esto el cantante habría reaccionado rompiendo el reloj y golpeando el televisor de la habitación. Tras el altercado, el cantante se arrodilló para pedirles perdón, les rogó que no lo dejaran solo, diciendo que “el dinero no lo hacía feliz”.

Poco más de una hora después de que ambas se retiraron de la habitación, Payne cayó desde el balcón de su habitación ubicada en el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo.