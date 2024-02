Dejando a un lado los gritos que han generado decenas de memes en las redes sociales, la modelo y empresaria puertorriqueña Maripily, tuvo un emotivo momento de desahogo durante una conversación junto a los nominados a abandonar “La Casa de los Famosos” el pasado lunes.

En la plática, “El huracán boricua”, como se le conoce en el concurso de Telemundo, abrió su corazón frente a Fernando Lozada, la influencer Pedro Figueira “La Divaza”, la actriz y cantante Thalí García y Fernando Lozada, y recordó alguno de los momentos más duros de su vida.

“Yo quiero que todo el mundo sea fuerte como yo porque pues, en algún momento de la vida pasé por todas las etapas de ustedes, yo soy, creo, la mayor del grupo (de los habitantes de la casa) y me he tenido que fortalecer y créeme, la vida no se me ha hecho fácil”, comenzó diciendo la modela boricua en una conversación con “La Divaza” y otros los otros nominados antes mencionados.

PUBLICIDAD

“Yo pasé maltrato, yo pasé un nene prematuro de una libra y cuatro onzas (nacimiento de su hijo Joe Joe), mi mamá murió atropellada cruzando la calle yo embarazada de mi hijo... Yo pasé muchas situaciones en la vida. He perdonado los maltratos cuando me arrodillaban en arroz, que si no me comía la comida me la tiraban encima”, recordó la también animadora boricua.

Con tremendo temple siguió diciendo que esas experiencias la ayudaron a fortalecerse y a superarse y a valorar lo que ha logrado.

“Todas esas cosas me hicieron la mujer fuerte que soy por eso la gente habla de mi ‘eres fuerte’. Es que yo viví muchas cosas que ustedes no conocen y que a medida que pase el tiempo, van a conocer. He tenido que superarme. Tengo lo que tengo hoy y lo valoro y me gustaría que mucha gente me viera como ejemplo porque la vida no se da así”, terminó diciendo con una sonrisa.

En la pasada gala, Fernando Lozada, fue quien abandonó la competencia por no haber obtenido la suficiente cantidad de votos del público para permanecer en la competencia.