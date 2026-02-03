El triunfo de Bad Bunny en la ceremonia de los Grammy se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, no sólo por ser uno de los latinos ganadores de la noche, sino por el mensaje político que lanzó en el escenario y que ya causó reacciones en redes sociales.

Tras convertirse en el ganador a Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana, el llamado “Conejo Malo” aprovechó para pronunciarse contra la política migratoria de Estados Unidos y el Servicio de Migración (ICE).

“Antes de agradecer a Dios. Quiero decir: ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales… somos americanos también”, dijo.

PUBLICIDAD

Las palabras del puertorriqueño no pasaron desapercibidas para el actor Eduardo Verástegui, quien hizo uso de sus redes sociales para arremeter en contra del cantante y cuestionar tanto su triunfo como su música.

“Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder. Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen”, escribió en una primera publicación.

Verástegui también respondió directamente al discurso de Benito y lo calificó como contradictorio pues, según él, no coincide con el mensaje de su música:

“Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal. Dice que el ICE es ‘salvaje’, mientras su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad”, agregó.

En un segundo “post”, el exactor volvió a hablar del tema y aunque dejó claro que no está en contra de los gustos de nadie, sí pidió ser más selectivos y hasta descalificó por completo el trabajo de Benito:

Hay música que, subjetivamente, puede gustarte o no, y eso está bien.

El gusto es personal.



Pero una cosa es música y otra muy distinta es ruido, cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano. Eso ya no es una cuestión de gustos: es objetivamente… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 2, 2026

“Una cosa es música y otra muy distinta es ruido, cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano. Eso ya no es una cuestión de gustos: es objetivamente basura. Y sí, estoy hablando del Conejito Malo. Su ruido es basura tóxica”.

En los últimos años, Bad Bunny se ha posicionado como detractor de Donald Trump, mientras que Verástegui ha expresado en distintas ocasiones su respaldo hacia el mandatario estadounidense. En medio de ese contraste, el intérprete de “Debí tirar más fotos” se prepara para llegar al escenario del medio tiempo del Super Bowl este próximo fin de semana, llevando su música y su postura política a una de las audiencias más grandes del mundo.