Eduardo Verástegui se retracta y pide perdón por apoyar a Trump
Tras amenaza del mandatario de erradicar al pueblo iraní.
El actor mexicano y excandidato ultraconservador a la presidencia de México, Eduardo Verastegui pidió perdón por haber respaldado la candidatura del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien en un momento dado llegó a llamar “el mejor presidente que ha tenido México”.
Las expresiones de Verastegui se produjeron luego de que en medio de la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, Trump afirmara que “una civilización entera morirá”, si Irán no acataba el ultimátum que éste les dio, hasta el martes a las 8 p.m., según reseño el diario mexicano El Universal.
En su cuenta de X, antes twitter, el actor y activista explicó que su apoyo al Partido Republicano se basaba en su postura contra el aborto y en la defensa de la vida. Sin embargo, afirmó que ya no respaldará a ningún político que no mantenga esa postura “sin excepciones”.
Ante ello, dijo que aunque ha apoyado por esas cosas a Trump, actualmente se vio en la necesidad de ofrecer una disculpa pública por haberlo apoyado, al considerar que cedió en principios fundamentales.
Mi misión y la causa más importante por la que llevo años luchando es la defensa de la vida del no nacido.— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) April 7, 2026
Por eso, durante años apoyé al Partido Republicano, porque, aunque imperfecto, es el que ha tenido una postura más firme en la defensa del bebé por nacer; mucho más que la… pic.twitter.com/rAm2XX3hHG
“Ofrezco una disculpa a Dios por las veces que, con la idea de apoyar “la causa”, terminé cediendo en algo tan fundamental. Porque, aunque nadie es perfecto, sí podemos ordenar nuestras prioridades… y la defensa de la vida del bebé por nacer es, para mí, la prioridad número uno”, agregó.
Además, expresó su inconformidad por la falta de avances en el caso de Jeffrey Epstein, cuya investigación, señaló, no ha derivado en sanciones claras.
“En campaña se habló con firmeza sobre este tema y se prometió que lo primero que se haría sería revelar todos los documentos del caso Epstein. Pero hoy, a pesar de que ya se ha dado a conocer parte de los archivos, aún no se ha revelado toda la información…y hasta el momento no ha habido consecuencias: no hay responsables y no hay nadie en la cárcel. No es aceptable", mencionó.
Por último dijo que, el mensaje reciente del presidente sobre Irán es algo que, “como católico”, no puede apoyar ni justificar, ya que según sus palabras no se puede hablar con ligereza sobre la posible destrucción de una civilización completa.
“El presidente Donald Trump, como líder de una de las naciones más poderosas del mundo, con profundas raíces cristianas, tiene un impacto global, para bien o para mal, en lo que dice y hace”, finalizó.
Verastegui lleva años como activista contra el aborto, denunciando “altas tazas de aborto entre hispanos” en Los Ángeles, y ayudo a fundar la organización antiabortista Manto de Guadalupe. En el 2020, Trump anunció su intención de nombrar a Verastegui en un grupo de trabajo para la prosperidad hispana.
En el 2023, el también productor de “The Sound of Freedom”, intentó inscribirse como candidato independiente a la presidencia de México, pero no logró conseguir las firmas requeridas para que su candidatura fuese certificada y oficializada.