El artista puertorriqueño Éktor Rivera se mostró solidario con los reclamos de igualdad social y las protestas sobre la violencia racial en Estados Unidos.

El actor compartió en su cuenta de Instagram una pintura que presenta a través de un video con la emblemática canción I Just Wanna Live interpretada por Keedron Bryant, el niño de 12 años que le ha puesto voz al movimiento #BlackLivesMatter.

“Esta pintura la hice en memoria de George Floyd y de todos los hombres y mujeres que han sido víctimas de la ignorancia del racismo. Espero que este movimiento no se quede en un impulso pasajero y sí, en una conciencia nueva de cambio por parte del gobierno y sus ciudadanos para lograr la igualdad que todos anhelamos”, escribió Rivera, a cargo de darle vida al personaje de “Usnavi” en la pieza teatral creada por el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, In the Heights, que estrenaría en mayo en el Centro de Bellas Artes de San Juan.

La muerte de Floyd, un hombre negro esposado que rogaba por aire mientras un policía blanco (Derek Chauvin) de un cuartel en Minneapolis presionaba su cuello con su rodilla, ha generado en días recientes revueltas a modo de protesta en Estados Unidos.