Los actores colombianos Fabián Ríos, reconocido por su participación en ‘Sin senos sí hay paraíso’, y Yuly Ferreira, quien actuó en ‘Las muñecas de la mafia’, anunciaron que serán padres por tercera vez.

La pareja confirmó el embarazo en una entrevista con la revista People en Español, publicada el 16 de noviembre de 2026, en la que habló sobre la inesperada noticia, la pérdida de un bebé en 2023 y la llegada del nuevo integrante de su familia, prevista para mayo de 2027.

“Es un milagro maravilloso, es una felicidad grande, grande, grande”, expresó Fabián Ríos al referirse al embarazo de su esposa. El actor aseguró que la llegada del bebé representa una nueva motivación para continuar acompañando la crianza de sus hijos.

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Fabián Ríos y Yuly Ferreira revelaron cómo se enteraron del embarazo

En la entrevista, Yuly Ferreira contó que comenzó a sospechar de un posible embarazo después de notar un retraso de un día en su periodo menstrual, que habitualmente es puntual. Por esa razón, le pidió a su esposo que comprara una prueba.

“Mi amor, necesito que compremos una prueba de embarazo”, recordó Ríos sobre las palabras de su esposa. El actor confesó que inicialmente no creyó que estuviera hablando en serio: “Pensé que me estaba tomando el pelo”.

Ferreira explicó que decidieron comprobar la sospecha mediante una prueba de embarazo. “Fui a comprar la prueba y lo comprobamos: positivo”, relató. Posteriormente, agregó: “Estamos felices, se agrandó la familia”.

El actor también recordó que, antes de conocer el resultado, había bromeado con su esposa sobre la posibilidad de otro embarazo. “Bueno, yo empecé bromeando, yo empecé diciéndole a Yuly como, como: ay, amor, ¿estás embarazada?, ¿estás embarazada? Y Yuly me decía: no juegues con eso, no juegues con eso”, contó.

El actor también recordó que, antes de conocer el resultado, había bromeado con su esposa sobre la posibilidad de otro embarazo. “Bueno, yo empecé bromeando, yo empecé diciéndole a Yuly como, como: ay, amor, ¿estás embarazada?, ¿estás embarazada? Y Yuly me decía: no juegues con eso, no juegues con eso”, contó.

Así reaccionaron Lucía y David al embarazo de Yuly Ferreira

Los dos hijos de la pareja también recibieron con entusiasmo la noticia, aunque tienen preferencias diferentes sobre el sexo del bebé. Según contó Ferreira, David espera tener un hermano, mientras que Lucía desea una hermana.

“David quiere un niño y Lucía quiere una niña. Exactamente, David se puso muy contento, inmediatamente abrazó la barriguita, y Lulú pues ni hablar”, relató la actriz.

Ferreira también compartió la reacción de su hija: “Lulú encantada porque dice: ‘Ay, bueno, si es niña le vamos a poner moñitos, la vamos a vestir como tú me vestías a mí, como una muñeca’”.