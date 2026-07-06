El artista urbano Emanuel Herrera Batista, conocido como El Alfa, fue bautizado el domingo junto a uno de sus hijos durante un servicio celebrado en el Centro Cristiano Soplo de Vida, congregación dirigida por la pastora Yesenia Then.

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que el intérprete se levanta de su asiento acompañado de su hijo mayor para participar en la ceremonia.

En otro audiovisual, grabado previamente y proyectado durante el acto, el artista aparece vestido con una bata azul mientras comparte un testimonio sobre su decisión de entregar su vida a Cristo y asegura que “Dios me lo ha dado todo en la vida, incluyendo una hermosa familia”.

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El exponente aseguró que su encuentro con Dios cambió su manera de ver la vida.

“Quiero decirle a todo el que me esté escuchando que el que está vivo y no conoce a Dios, simple y llanamente está muerto. Todo aquel que le entrega su alma a Dios, ese es la persona que logra abrir los ojos y logra ver lo que es la vida de verdad”, afirmó.

Durante su mensaje también manifestó la felicidad que siente por haber tomado esta decisión.

“Dios es el creador del cielo y de la tierra y yo me siento más que feliz de haberle entregado mi alma a Dios. Aquí lo más importante en la faz de la tierra es tener a Dios en su corazón, servir para Él y que tu corazón actúe acorde al de Cristo. Que Dios te bendiga”, concluyó.

Aunque su bautismo marca una nueva etapa pública en su vida espiritual, El Alfa ya había manifestado en múltiples ocasiones su cercanía con Dios.

A lo largo de su carrera, el exponente urbano ha compartido mensajes de agradecimiento por las bendiciones recibidas y, en varias oportunidades, publicó en sus redes sociales imágenes y videos en los que se le veía orando junto a su equipo antes de subir al escenario, incluso de rodillas, encomendando cada presentación a Dios.