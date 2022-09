( The Associated Press )

Gerard Piqué y Clara Chía Martí ya no ocultan su amor. La pareja ha sido vista en más de una oportunidad de lo más feliz paseando en diferentes eventos sociales del país en donde vive el deportista. Y pese a que “por respeto a sus hijos” ha pedido que dejen de entrometerse en vida, lo cierto es que el mundo no puede evitar querer conocerse a su nueva pareja.

Poco se sabe de la nueva novia de Gerard Piqué. Se conoce que tiene 23 años y que es publicista. Además, en algún momento se filtró que se conocieron en una de las empresas que tiene el deportista en su país. Sin embargo, la joven no tiene redes sociales, o al menos las intentó ocultar para que su rostro no quedara escrachado cuando se conoció la infidelidad del futbolista.

PUBLICIDAD

Pero el ex de Shakira ha terminado por desvelar este misterio. Es que por error filtró la verdadera cuenta de Instagram de su pareja y esto le está trayendo un verdadero dolor de cabeza. A la publicista no le paran de llegar los follow de los curiosos que no paran de preguntarse cómo vive Clara Chía Martí.

Cuál es la cuenta de Instagram de Clara Chía Martí, la novia de Gerard Piqué

Clara Chía ( Instagram )

Basta con echar un vistazo a la cuenta de Instagram de Gerard Piqué para encontrar entre los perfiles que sigue el de su nueva conquista. Según se puede observar en la red social el alias de Clara Chía Martí es “clarachia5″. El jugador del Barcelona cometió el error de comenzar a seguirla hace unos días y no ha podido evitar la catástrofe.

Por cuestiones de seguridad, la pareja de Gerard Piqué es privada. Solo sus amigos más íntimos o a quienes ella decide aceptar tienen acceso a sus publicaciones. Eso sí, su foto de perfil es pública y es una muestra más de cuanto se parece a Shakira. La larga melena y el color del pelo es algo que ambas tienen en común.