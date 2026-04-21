Un primo de Josué Cubillos García -el hombre que asesinó a dos miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’- reveló a las autoridades colombianas que su primo tenía problemas de consumo de sustancias controladas y había enfrentado brotes psicóticos derivados de su problema de adicción, según reportó el diario colombiano El Tiempo, que no dio a conocer la identidad del testigo.

De hecho, el primo del victimario relató que incluso en una ocasión fue agredido por éste, durante uno de esos brotes. “Josué inició con todo esto (el consumo de sustancias) hace tres años aproximadamente y consumía mucha marihuana; producto de ello le generó un cuadro psicótico y nervioso, lo cual en ocasiones le generaba trastornos agresivos e impulsivos, por lo que debía medicarse a diario, pero él nunca le tuvo disciplina al medicamento”, narró el joven de 24 años a las autoridades.

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Añadió que el técnico en salud ocupacional habría perdido su empleo a consecuencia de sus hábitos de consumo. “Él (Josué) actualmente hace como tres días, antes de esto, había estado laborando en un taller de repuestos, pero perdió su trabajo por su condición de consumo. Él era técnico en salud ocupacional y estaba certificado en inglés B2”, aseguró el familiar.

Según el diario colombiano, tres días antes del incidente, Cubillos acudió a un centro de rehabilitación en busca de ayuda para lidiar con su adicción, Sin embargo, durante el proceso para ser admitido en el lugar, se tornó agresivo, ofreció información falsa y también le quitaron un arma blanca.

24 horas después de ese incidente, Cubillos, quien hasta donde se sabe, no tenía relación alguna con la producción de “Sin Senos si hay paraíso”, irrumpió en el lugar, asesinó a dos personas e hirió a un tercer individuo en el proceso. El atacante habría muerto durante el incidente a manos de otros miembros de la producción que alegadamente lo enfrentaron.

Una de las primeras personas a quien contactaron las autoridades colombianas tras el hecho de sangre, para conocer más detalles sobre el atacante, habría sido uno de sus vecinos, quien previamente se había presentado una querella contra Cubillos por amenazarlo de muerte. Fue éste hombre quien le habría dado a conocer al informante sobre la muerte de su primo, tras lo que éste llegó al lugar de los hechos y comenzó a compartir datos con las autoridades sobre el consumo de sustancias del atacante y los problemas que esto le acarreó en el pasado.