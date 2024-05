Decenas de admiradores se congregaron esta tarde en el parque Ventana al Mar, en Condado, para expresarle su orgullo y afecto a la empresaria puertorriqueña Maripily, durante la caravana de recibimiento para celebrar su victoria en la cuarta edición del “reality” “La casa de los famosos” (Telemundo). La ponceña llegó poco después de las 6:00 de la tarde en la carroza, todo sonrisas, para saludar a los presentes, quienes se mostraban jubilosos de verla.

33 Fotos La ganadora de "La casa de los famosos 4" llega a Puerto Rico para saludar a su gente en una caravana que recorrerá las principales avenidas de San Juan.

Tras su salida desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, la ruta recorrería primero las avenidas Baldorioty, José de Diego y Ponce De León, entre otras paradas. Su nombre y el estribillo “Tierra, rra, rra, rra” fueron parte de las expresiones que le gritaban emocionados a María del Pilar Rivera, quien resistió 119 días de encierro y prevaleció con el triunfo en la famosa casa. A su paso, el “Huracán Boricua” se impuso con su personalidad jovial.

Algunos seguidores lucían camisetas con su nombre y el apodo con el que se dio a conocer, “Huracán Boricua”, o con su icónica frase “Voto perdido”. Muchos ondeaban la monoestrellada. La parte musical estuvo a cargo de la Banda Segunda Unidad Macaná, de Guayanilla. Desde horas tempranas, decenas llegaron a los predios del área turística con la ilusión de ver de cerca a la homenajeada y formar parte de la celebración de pueblo.

Una de las primeras en llegar fue Celinés Ríos Feliciano, de Aguadilla. Su apoyo a Maripily la motivó a pedir el día libre en su lugar de trabajo. “La admiro porque ella nos representa, con sus altas, sus bajas, luchadora”, dijo con entusiasmo mientras lucía una bandana inspirada en la bandera puertorriqueña, y compartió que llegó cerca del mediodía.

14 Fotos La ganadora de la cuarta temporada de 'La casa de los famosos' arribó hoy a su tierra natal tras cuatro meses en la competencia.

Su mamá, Lucila Feliciano, la acompañaba. “Me gusta que no se quita. Muchas personas piensan que ella no nos representa porque quizás no están acostumbrados por lo que establece la sociedad, pero ella tiene unos valores admirables, como perdonar, la empatía, ahí nos representa, no solo en su personalidad de algarabía, que es parte también de nosotros, sino también por todas esas otras cualidades”, dijo la residente de Isabela. Maritza Esquilín, de Carolina, aguardaba en su silla de playa, con pancarta del rostro de Maripily en mano, la llegada de la carroza donde vería a la ponceña. “Yo estuve el lunes apoyándola en su triunfo en Market Place (San Juan). Fue muy emotivo. Conocí al papá. Ahora estoy aquí esperándola para seguir celebrando su triunfo. Y también voy a ir al recibimiento de Ponce”, afirmó con orgullo la mujer, quien lucía una camiseta con la bandera de Puerto Rico.

“Ella no se deja dominar de nadie. Si así fueran todas las mujeres, no habría hombre que nos matara”, dijo con énfasis haciendo referencia a la crisis de feminicidios que sufre el País. David Piñero llegó de Arecibo con su esposa, Leticia Vázquez, para formar parte del recibimiento. “Ella es luchadora, un ejemplo de nuestro pueblo, de muchas mujeres de Puerto Rico”. Su pareja confesó sentirse con gran ilusión de verla. “Me gusta que ella es muy frontal, sincera. Mi frase favorita de ella es ‘perfectamente imperfecta’”, confesó Vázquez con una amplia sonrisa. La fiesta culminará esta noche en el Distrito T-Mobile con presentaciones musicales que incluirán a Grupo Karis, Joseph Fonseca, Sanchz, Michael Stuart, La India y otros.