Will Reeve, corresponsal de ABC News e hijo del fallecido actor Christopher Reeve, reveló que fue diagnosticado con cáncer testicular y compartió detalles del tratamiento que recibió para combatir la enfermedad.

El periodista, de 34 años, explicó que descubrió una protuberancia sensible en uno de sus testículos en abril de 2026. En un principio, pensó que se trataba de algo sin importancia y que desaparecería por sí solo.

Sin embargo, al notar que la protuberancia persistía, su esposa, Amanda Dubin, lo animó a buscar atención médica. Una ecografía permitió identificar una masa que requirió una intervención quirúrgica.

PUBLICIDAD

Reeve se sometió en mayo a una cirugía para extirpar el testículo afectado. Los análisis posteriores determinaron que el 95% de la masa correspondía a carcinoma embrionario, un tipo agresivo de cáncer testicular.

Quimioterapia

El tratamiento no terminó con la primera operación. En junio, el periodista fue sometido a otra cirugía que duró aproximadamente seis horas para extraer varios ganglios linfáticos.

Los análisis de los tejidos extirpados detectaron células cancerosas en tres de esos ganglios, por lo que también recibió dos rondas de quimioterapia.

Reeve informó que, tras completar el tratamiento, los resultados de una evaluación realizada el 8 de septiembre indicaron que estaba libre de cáncer.

El comunicador destacó el respaldo de su esposa durante los meses de tratamiento. La pareja se había casado en enero de 2026, apenas unos meses antes de que recibiera el diagnóstico.

Reeve decidió compartir públicamente su experiencia para crear conciencia sobre el cáncer testicular y la importancia de prestar atención a los cambios en el cuerpo.

El periodista también explicó que tomó medidas para preservar su fertilidad antes del tratamiento, pues desea formar una familia junto a su esposa.

La experiencia tuvo un significado especial para Reeve debido a los antecedentes de salud de sus padres.

Su padre, Christopher Reeve, alcanzó fama mundial por interpretar a Superman y quedó paralizado tras sufrir un accidente mientras montaba a caballo en 1995. Murió en 2004.

Su madre, Dana Reeve, falleció en 2006 a causa de cáncer de pulmón.

Al recibir atención en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, donde su madre también había sido tratada, Will encontró una conexión personal con la historia de sus padres.

Con su testimonio, el periodista busca alentar a otros hombres a consultar a un médico ante cualquier anomalía y a no ignorar síntomas que podrían requerir evaluación.