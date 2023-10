Desde su polémica y mediática separación, Shakira y Gerard Piqué han mantenido una muy tensa relación, pues el exfutbolista es acusado de haber engañado a la colombiana con una empleada de su empresa, Clara Chía.

Tanto Shakira como Piqué decidieron continuar sus vidas, con el objetivo de no volverse a cruzar. La colombiana se mudó a Miami para relanzar su carrera musical, mientras que el español continúa con sus negocios en Europa y disfruta de su relación con Clara Chía.

De cómo fue el inicio de la relación de la pareja mucho se ha hablado, sin embargo, recientemente la tiktoker española Nuria Marín, entrevistó a su colega ‘salseo’ Laura Roigé, quien dio detalles inéditos del inicio de la relación entre Piqué y Clara Chía.

PUBLICIDAD

La periodista comenzó relatando y haciendo una reseña de ¿por qué los futbolistas son infieles?, y asegura que se debe a la exigencia que se tiene cuando ellos están en su adolescencia, que tienen que exigirse para lograr el éxito y es cuándo están en la cima de su carrera, encuentran la solidez económica y el tiempo, por lo que deciden disfrutar, dejando a un lado la familia.

Laura Roigé aseguró que muchas de las relaciones de los futbolistas son abiertas. Así mismo, aseguró que uno de los deportistas que más llamó la atención en Barcelona fue Gerard Piqué, pues la mujer asegura que siempre fue muy inquieto y estuvo “pique, aquí y allí, y la mismísima Shakira sabía todo”.

“Sin embargo, cuando llegó Clara Chía, ella no fue una más, el futbolista inició una relación paralela con Clara Chía, pero ella no era una más, ahí había amor, a mí me contó alguien que frecuenta ‘La Traviesa’ y que Piqué le decía a Clara Chía mientras estaba con Shakira ‘tú eres mi primera dama’, eso era otra relación paralela”, dijo Laura Roigé.

Así mismo, se ha mencionado en diversos medios internacionales que Piqué llevaba a Clara Chía a su casa mientras Shakira estaba de viaje, organizando temas relacionados con su carrera musical.