El tiempo pareciera no ser un peso para Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne.

A sus 57 años, el artista puertorriqueño se mueve al mismo ritmo con el que cautivó en 1984 -cuando lanzó su primer disco como solista- a millones de fanáticos de todo el mundo. En medio de su gira por Latinoamérica con Bailemos Otra Vez Tour 2026, el intérprete de “Un siglo sin tí” no deja de sorprender con su estado físico.

Para el puertorriqueño no hay fórmulas mágicas, pero sí una rutina estricta de ejercicios, la misma que le permite desenvolverse como pez en el agua sobre el escenario.

“Trabajo en la coreografía más cerca del inicio de la gira, pero lo demás es constante. Es un estilo de vida. Hago ejercicio, como bien. Durante la gira es más intenso. Hago una rutina combinada de ejercicios muy fuertes durante una hora. Corro. Y en mi habitación hago ejercicios con bandas para estirar y tonificar. Entreno para sentirme bien en el escenario”, expresó el año pasado en diálogo con Billboard.

Además, subrayó que su preparación va más allá del gimnasio tradicional: “No se trata solo de alzar pesas; es una combinación de fuerza, cardio, movilidad y ritmo”. De esta manera, el artista complementa las pesas con coreografías y ejercicios de flexibilidad, lo que le permite lograr un equilibrio perfecto entre agilidad y definición muscular.

Mediante su cuenta de Instagram, perfil en el que acumula 10.8 millones de seguidores, Chayanne comparte algunas de sus rutinas de ejercicios. En un video que publicó unas semanas atrás, se lo vio sentado sobre un sillón de cuádriceps.

“Tengo que acondicionarme un poco porque el show lo exige, pero además es que me lastimé la rodilla corriendo con mi perrita pues ahora estoy fortaleciendo. Así se hacen los conciertos y yo feliz”, reconoció al mismo tiempo que cumplía con el ejercicio.

“Mi mayor motivo para seguir admirándote es tu humildad y don de gente”; “Eres un ejemplo a seguir” y “Larga vida a tus rodillas. Dios te bendiga y te cuide siempre”, fueron algunos de los comentarios que sus admiradores le dejaron.

Pero la disciplina no termina en el gimnasio; la alimentación ocupa un lugar fundamental en su vida. Tal como comentó en la extensa entrevista, el bailarín tiene una rica alimentación en frutas y verduras. “Siempre he creído en cuidarme, en ejercitarme a diario, en comer sano sin privarme de los alimentos que me gustan, solo hay que tener un buen equilibrio. Creo que esa es la clave para una gran salud", declaró.

Además de su compromiso con la actividad física y la alimentación, Chayanne tiene el amor de su familia como pilar fundamental de su bienestar.

Casado desde hace 34 años con la abogada venezolana Marilisa Maronesse, el intérprete de “Bailando bachata” logró construir uno de los matrimonios más estables del espectáculo. Juntos tienen dos hijos: Lorenzo Valentino (25) , quien se destaca en el mundo de los negocios y el fitness, e Isadora Sofía (29), quien decidió seguir los pasos de su padre en la música como cantante y compositora.

Para el artista, esta unión familiar es el verdadero motor que impulsa su energía inagotable.